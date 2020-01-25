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Arrêté
271B8QJEB/00
Une image nette, des performances efficaces
Travaillez de manière optimale grâce au moniteur Full HD Philips de 27" (68,6 cm). L'image Full HD ultranette et saisissante vous apporte l'espace et la précision nécessaires pour bien voir votre travail. Vos yeux sont préservés grâce au réglage de la hauteur, à la technologie antiscintillement et au mode LowBlue.
B-line
27" (68,6 cm)
1 920 x 1 080 (Full HD)
Les écrans IPS utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de regarder l'écran depuis quasiment n'importe quel angle, même en mode Pivot 90° ! Contrairement aux dalles traditionnelles, les écrans IPS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les photos, les vidéos, la navigation Web, mais aussi pour les applications professionnelles qui nécessitent des couleurs précises et une luminosité constante en permanence.
La qualité de l'image a une importance capitale. Les écrans classiques sont de bonne qualité, mais vous attendez plus. Cet écran Full HD offre une résolution de 1 920 x 1 080. Il offre un rendu fidèle des images grâce à une précision des détails alliée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes.
SmartImage est une technologie de pointe, exclusivité Philips, qui analyse le contenu affiché à l'écran pour un rendu optimal. Cette interface intuitive vous permet de sélectionner différents modes, notamment bureau, photo, film, jeu, économie, etc. en fonction de l'application que vous utilisez. Selon cette sélection, SmartImage optimise automatiquement le contraste, la saturation et la netteté des images et vidéo pour un rendu parfait. Le mode économie vous permet pour sa part de réaliser d'importantes économies. Et tout ça d'une simple pression sur un bouton !
3.8
sur 6
29
Avis
teiki
25/01/2020
France
Juste Wahou
Enfin une télé qui donne toute ça puissance Atmos a cette barre de son il faut les 2 ensembles pour avoir un son de la puissance fidélioB8 et 65Oled854 Wahou avec des philips hue play pour des murs du Grand spectacle
Avantages
La qualité d'un produit pas cadeau mais je ne regrette pas mettre sérré la ceinture
Contre
?? Moyen si la télé est un premier prix
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit B8 Barre de son SkyQuake
Date d'utilisation 2018-12-25
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit B8 Barre de son SkyQuake
Date d'utilisation 2018-12-25
Ottar
01/01/2021
Deutschland
Acheteur vérifié
Großartiger Bildschirm
Die Ware ist sehr schnell lieferbar. Das Aufbauen ging sehr leicht, aufgrund der schö en Beschreibung. Bildqualität und Größe sind qualitativ sehr gut
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 271B8QJEB LCD-Monitor
Date d'utilisation 2019-12-01
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 271B8QJEB LCD-Monitor
Date d'utilisation 2019-12-01
Dietas
29/01/2019
Deutschland
Sagenhaft...
Habe dieses Produkt im Austausch für eine andere defekte Soundbar für eine faire Zuzahlung bekommen. Der Klang ist einfach nur klasse. Satte, saubere Bässe, tolle Effekte im Heimkino. Einziger Kritikpunkt: der doch sehr hohe Preis.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit B8 SkyQuake Soundbar-Lautsprecher
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit B8 SkyQuake Soundbar-Lautsprecher
La marque/marque commerciale « IPS » et les brevets associés portant sur des technologies appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
Le classement EPEAT est uniquement valable dans les pays où Philips enregistre le produit. Visitez le site https://www.epeat.net/ pour savoir si le produit est enregistré dans votre pays.
La charge rapide est conforme à la norme USB BC 1.2
Temps de réponse égal à SmartResponse
L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.