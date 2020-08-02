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Arrêté
24PHS4354/12
Téléviseur LED
La perfection est à un format compact, avec ce téléviseur LED idéal pour les espaces réduits. Le son est limpide, tandis que la technologie Pixel Plus HD affiche une image parfaitement nette. Faites la cuisine en regardant vos séries, ou profitez d'une séance sur tapis de course pour visionner un film.
60 cm (24")
PPI de 200
Téléviseur LED
Pixel Plus HD
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
3.9
sur 6
9
Avis
Jorita
02/08/2020
België
Acheteur vérifié
Prachtig Toestel
Mooi uiterlijk. Prachtig beeld. Vlotte bediening van het toestel.
Avantages
Alleen pluspunten
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 4300 series 24PHS4354 LED-TV
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 4300 series 24PHS4354 LED-TV
Brigante-71
25/09/2020
Italia
Bello Unica pecca non si collega al Wii-Fi
Il modello e belle poi bianco ancore di più. La pecca e il non collegarsi a intrrnet
Avantages
Bello piccolo si posiziona bene in qualsiasi posto.
Contre
Non si collega ad internet
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 4300 series 24PHS4354 TV LED
Date d'utilisation 2020-08-25
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 4300 series 24PHS4354 TV LED
Date d'utilisation 2020-08-25
JLI63
05/09/2020
España
La tele es perfecta para la habitación
Compre esta tele Philips de 24” para el dormitorio y tiene una buena calidad de imagen y sonido. Mejor de lo que esperaba. Dispone de todas las funciones necesarias. Sobre todo me gusta el color blanco de la misma, sale fuera del clásico negro de la mayoría de televisores. No me gusta que no contenga manual en la caja. Aunque te lo puedes descargar en PDF.
Avantages
Tamaño, color, calidad de imagen y sonido.
Contre
Que no contenga manual
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 4300 series 24PHS4354 Televisor LED
Date d'utilisation 2020-08-05
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 4300 series 24PHS4354 Televisor LED
Date d'utilisation 2020-08-05
D’après les résultats du programme d’essai Ambilight mené en Suède, au Danemark, en Finlande, en Norvège, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en France entre le 24 février 2023 et le 28 février 2025. Au cours de cette période, 99,91 % des participants ont choisi de garder leur Ambilight TV, malgré une politique de retour avec remboursement intégral, sans aucune justification requise.
Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
(Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.
Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHs.