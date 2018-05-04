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Arrêté
24PFS5231/12
Téléviseur LED ultra-plat Full HD
Découvrez le Philips série 5200 à la taille compacte, mais aux fonctionnalités développées. Sa technologie All-in-One Sound Solution offrant une connectivité sans fil et un son puissant changera votre opinion des petits téléviseurs.
60 cm (24")
Téléviseur LED Full HD
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
La dernière nouveauté en matière de petits écrans est arrivée. Philips All-in-One Sound Solution est une puissante enceinte intégrée servant de socle pour téléviseur. Elle est dotée d'un ensemble de haut-parleurs qui donnent vie à vos films, subliment vos jeux vidéo, et enchantent vos oreilles de mélomane. Sa connectivité sans fil vous permet de diffuser les contenus de votre choix quand bon vous semble, facilement et avec un son exceptionnel. L'association de blanc et de tissu argenté trouve sa place dans tous les décors.
Du plaisir pour tous. Connectez votre clé USB, appareil photo numérique, lecteur mp3 ou tout autre périphérique multimédia au port USB situé sur le côté de votre téléviseur pour profiter de vos photos, de vos vidéos et de votre musique grâce au navigateur de contenu à l'écran facile à utiliser.
Élégant, compact et léger. Votre téléviseur compact vous permet de rattraper vos émissions préférées dans la cuisine, de suivre les actualités pendant que vous travaillez dans le garage et de surveiller les derniers résultats sportifs pendant que vous faites un barbecue. Un téléviseur aussi portable est fait pour être là où vous vous amusez !
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
3.8
sur 6
106
Avis
koenert
04/05/2018
België
TV
je suis très content avec cette TV elle va bien et un très bon Son. J'ai juste un problem avec la disque dur que je veut mettre pour enregistrer une émission de TV ,il me dit à chaque fois qu'il n'est pas brancher , que faire , et ou je peut acheter un support CAM pour mettre une carte pour regarder les chaines TNT. Sinon l'appareil est parfait Merci à Philips
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 5200 series 24PFS5231 Téléviseur LED ultra-plat Full HD
Oui, je recommande ce produit
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ppbfr
07/09/2017
France
Une vraie avancée technologique
Bonnes dimensions de l'écran Excellente qualité de son Connectivité complète
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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zefilm
19/08/2017
France
j'adore cette télé
Le design est vraiment original avec ce "pied" haut parleur. Par ailleurs la qualité d'image est excellente et il y a de nombreux réglages possibles. Quant au son en bluetooth il est parfait, en revanche en mode télé il est moins puissant mais reste de meilleure qualité que les télés de cette taille là. Pour la cuisine elle est parfaite.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 5200 series 24PFS5231 Téléviseur LED ultra-plat Full HD
Oui, je recommande ce produit
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D’après les résultats du programme d’essai Ambilight mené en Suède, au Danemark, en Finlande, en Norvège, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en France entre le 24 février 2023 et le 28 février 2025. Au cours de cette période, 99,91 % des participants ont choisi de garder leur Ambilight TV, malgré une politique de retour avec remboursement intégral, sans aucune justification requise.
Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
(Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.