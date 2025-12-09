Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
24E1N1100A/01
Série 1000
24 (diag. 23,8" / 60,5 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
À vous les compétitions et les parties intenses. Exigez une image ultra-fluide et sans latence. Ce moniteur Philips rafraîchit l'image à l'écran jusqu'à 120 fois par seconde, ce qui est plus rapide qu'un moniteur standard. Lorsque la fréquence d'images est trop basse, les ennemis peuvent apparaître de manière saccadée à l'écran, ce qui en fait des cibles difficiles à atteindre. Avec une fréquence d'images de 120 Hz, les images manquantes apparaissent à l'écran. Les mouvements de vos ennemis s'affichent de manière extrêmement fluide et vous pouvez les cibler facilement. Avec un très faible retard d'affichage et aucune déchirure de l'image, ce moniteur Philips est votre partenaire de jeu idéal.
Les écrans IPS utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de les regarder depuis quasiment n'importe quel angle. Contrairement aux dalles traditionnelles, les écrans IPS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les photos, les vidéos, la navigation Web, mais aussi pour les applications professionnelles qui nécessitent des couleurs précises et une luminosité constante en permanence.
La qualité de l'image a une importance capitale. Les écrans classiques sont de bonne qualité, mais vous attendez plus. Cet écran Full HD offre une résolution de 1 920 x 1 080. Il offre un rendu fidèle des images grâce à une précision des détails alliée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes.
4.1
sur 6
36
Avis
Corinne83500
09/12/2025
France
Acheteur vérifié
Grand, bords tout fins, design...
J'aime le grand écran avec des bords tout fins, j'aime le boutons très discrets, sous le bord du bas, J'aime Philips, durée de vue de mon écran précédent entre 10 et 15 ans je ne me souviens plus, il fonctionne toujours je vais le vendre, disons qu'il est moins moderne que le nouveau.
Avantages
Durée de vie exceptionnelle, qualité de l'image
Contre
Uen caméra intégrée à l'écran aurait été un plus.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Monitor 27E2N1110 Moniteur LCD Full HD
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Monitor 27E2N1110 Moniteur LCD Full HD
JfKado
09/10/2024
France
Acheteur vérifié
Un grand écran de 27" parfait
Lumineux et sans défaut. Adapté à la bureautique et à la retouche d'images. Trés satisfait de mon achat.
Avantages
Qualité de l'image et prix en promo
Contre
Aucun pour le moment.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Monitor 27E1N1100A Moniteur LCD Full HD
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Monitor 27E1N1100A Moniteur LCD Full HD
Verstrepen
05/04/2026
België
Acheteur vérifié
Heel tevreden klant.
Mooi beeld, duidelijk. Top toestel voor de beste, lage prijs.
Cet avis concerne le produit Monitor 27E1N1100A Full HD LCD-monitor
Cet avis concerne le produit Monitor 27E1N1100A Full HD LCD-monitor
Couverture DCI-P3 basée sur CIE 1976, espace sRGB basé sur CIE 1931, espaces NTSC et Adobe RGB basés sur CIE 1976.
Pour des performances optimales, assurez-vous que votre carte graphique prend en charge la résolution et la fréquence de rafraîchissement maximales de cet écran Philips.
Temps de réponse égal à SmartResponse
Le MPRT a pour but d'ajuster la luminosité pour réduire le flou. Il est donc impossible de régler la luminosité lorsque le MPRT est activé. Pour réduire le flou de mouvement, le rétroéclairage par LED émet des flashs synchronisés avec le taux de rafraîchissement de l'écran, ce qui peut entraîner une modification perceptible de la luminosité.
Le MPRT est un mode optimisé pour les jeux. L'activation du MPRT peut provoquer un scintillement perceptible de l'écran. Il est recommandé de désactiver cette fonction lorsque vous n'utilisez pas la fonction de jeu.
Les produits et accessoires répertoriés dans cette brochure sont sujets à variation selon les pays et les régions.
L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.