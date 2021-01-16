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Arrêté
246E9QJAB/01
De magnifiques couleurs, un design élégant
Le moniteur Philips E-line présente un design élégant et une qualité d'image extraordinaire. Son écran Full HD à bord fin avec Ultra Wide-Color restitue des images parfaitement fidèles. Pour un affichage d'excellente qualité et un design élégant.
E-line
24 (diag. 23,8" / 60,5 cm)
1 920 x 1 080 (Full HD)
Les écrans IPS utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de les regarder depuis quasiment n'importe quel angle. Contrairement aux dalles traditionnelles, les écrans IPS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les photos, les vidéos, la navigation Web, mais aussi pour les applications professionnelles qui nécessitent des couleurs précises et une luminosité constante en permanence.
En raison de la méthode utilisée pour contrôler la luminosité sur les écrans LED à rétroéclairage, certains utilisateurs constatent un scintillement qui augmente la fatigue oculaire. La technologie sans scintillement de Philips utilise une nouvelle solution qui permet de régler la luminosité et de réduire le scintillement pour un meilleur confort visuel.
Vos jeux ne devraient pas se résumer à un choix entre un gameplay irrégulier et des images saccadées. Le nouveau moniteur Philips vous évite ces soucis. L'affichage est fluide et exempt d'artefacts, à pratiquement n'importe quelle fréquence d'images, grâce à la technologie AMD FreeSync™, à un taux de rafraîchissement élevé et à un temps de réponse ultra-rapide.
4.2
sur 6
59
Avis
85%
recommandent ce produit
adishaq
16/01/2021
België
Acheteur vérifié
une experience interessante
bon prix. une expérience différente en ce que regarde les couleurs. mais, âpres 2 semaines les yeux sont habitués.
Avantages
il est grand
Contre
instalation difficile. les instruction sont pour ingineurs
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 276E9QJAB Moniteur LCD avec Ultra Wide-Color
Date d'utilisation 2019-12-16
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 276E9QJAB Moniteur LCD avec Ultra Wide-Color
Date d'utilisation 2019-12-16
ROYALDULTOP
05/03/2019
France
Très content de mon achat
Super bien emballé, retrait en magasin avant la date de mise à dispo. Très simple d'utilisation, une fois bien réglé, c'est vraiment sympa, seul l'audio reste un peu poussif, mais dans l'ensemble bon rapport qualité/prix, je peux lire mes magazines sur 2 pages en 1.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 328E9QJAB Moniteur LCD incurvé avec Ultra Wide-Color
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 328E9QJAB Moniteur LCD incurvé avec Ultra Wide-Color
Ultra Wide-Color
25/02/2020
België
Acheteur vérifié
Mooi product
Gemakkelijk te installeren, groot scherm, kleinzoon gebruikt de pc als spelcomputer.
Avantages
Mooie kleuren, mooi beeld.
Contre
Aan/uit toets achteraan het scherm
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 276E9QJAB LCD-monitor met Ultra Wide-Color
Date d'utilisation 2020-01-25
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 276E9QJAB LCD-monitor met Ultra Wide-Color
Date d'utilisation 2020-01-25
La marque/marque commerciale « IPS » et les brevets associés portant sur des technologies appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
La résolution maximale est possible avec l'entrée HDMI ou l'entrée DP.
Temps de réponse égal à SmartResponse
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Tous droits réservés. AMD, le logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ et toute combinaison de ces éléments sont des marques commerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Les autres noms de produit utilisés dans le présent document le sont à titre d'identification uniquement et peuvent être des marques commerciales de leurs sociétés respectives.
Espace NTSC basé sur CIE 1976
Espace sRGB basé sur CIE 1931
L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.