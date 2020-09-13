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Arrêté
246E9QDSB/00
De magnifiques couleurs, un design élégant
Le moniteur Philips E-line présente un design élégant et une qualité d'image extraordinaire. Son écran Full HD à bord fin avec Ultra Wide-Color restitue des images parfaitement fidèles. Pour un affichage d'excellente qualité et un design élégant.
E-line
24 (diag. 23,8" / 60,5 cm)
1 920 x 1 080 (Full HD)
Philips s'engage à utiliser des matériaux durables et écologiques dans tous ses moniteurs. Toutes les pièces en plastique et en métal des châssis et l'ensemble des composants de l'emballage sont entièrement recyclables. Sur certains modèles, nous utilisons même jusqu'à 65 % de plastique recyclé post-consommation. De plus, nous appliquons à la lettre les normes RoHS visant à réduire de façon significative ou à éliminer les substances toxiques telles que le plomb. La présence de mercure a ainsi considérablement diminué dans nos moniteurs rétroéclairés par des lampes fluorescentes à cathode froide et a totalement disparu des modèles rétroéclairés par diodes électroluminescentes (DEL).
En raison de la méthode utilisée pour contrôler la luminosité sur les écrans LED à rétroéclairage, certains utilisateurs constatent un scintillement qui augmente la fatigue oculaire. La technologie sans scintillement de Philips utilise une nouvelle solution qui permet de régler la luminosité et de réduire le scintillement pour un meilleur confort visuel.
Un appareil compatible HDMI est équipé de l'ensemble du matériel requis pour accepter une source HDMI (High-Definition Multimedia Interface). Un seul câble HDMI suffit pour transmettre des signaux audio et vidéo numériques de haute qualité provenant d'un PC ou d'un large éventail de sources audio/vidéo (décodeurs, lecteurs de DVD, récepteurs audio/vidéo et caméscopes).
3.4
sur 6
28
Avis
Rousseau
13/09/2020
Suisse
Acheteur vérifié
Les couleurs du moniteur sont parfaites
Cet écran, de format pratique et au design moderne, répond à mes attentes. Les couleurs sont de grande qualité.
Avantages
Qualité des couleurs.
Contre
Absence d'interrupteur sur le devant de l'appareil.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 246E9QDSB Moniteur LCD avec Ultra Wide-Color
Date d'utilisation 2019-08-13
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 246E9QDSB Moniteur LCD avec Ultra Wide-Color
Date d'utilisation 2019-08-13
yasmina64
20/03/2021
Suisse
Ausgezeichnete Bildqualität
Da ich täglich sehr viel vor dem Bildschirm sitze, geniesse ich die Farb- und Bildqualität sehr, ist auf jeden Fall Augen schonend.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 276E9QDSB LCD-Monitor mit Ultra Wide Color
Date d'utilisation 2020-02-20
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 276E9QDSB LCD-Monitor mit Ultra Wide Color
Date d'utilisation 2020-02-20
mpiskoto
21/01/2021
Ελλάδα
Acheteur vérifié
Πολύ καλή ποιότητα εικόνας και χαρακτηριστικά
Είναι μια εξαιρετική πρόταση σε μια απίστευτα καλή τιμή για μόνιτορ 27 ιντσών, το χρησιμοποιώ σαν γραφίστας και έχει απίστευτη χρωματική απόδοση, ευκρίνεια. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα ειδικά στην τιμή των 160€ περίπου, που κοστίζει τώρα.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 276E9QDSB Οθόνη LCD με Ultra Wide-Color
Date d'utilisation 2020-12-21
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 276E9QDSB Οθόνη LCD με Ultra Wide-Color
Date d'utilisation 2020-12-21
La marque/marque commerciale « IPS » et les brevets associés portant sur des technologies appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
La résolution maximale fonctionne avec l'entrée HDMI uniquement.
Temps de réponse égal à SmartResponse
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Tous droits réservés. AMD, le logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ et toute combinaison de ces éléments sont des marques commerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Les autres noms de produit utilisés dans le présent document le sont à titre d'identification uniquement et peuvent être des marques commerciales de leurs sociétés respectives.
Espace NTSC basé sur CIE 1976
Espace sRGB basé sur CIE 1931
L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.