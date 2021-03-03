Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Une image nette et saisissante, un champ de vision élargi
Le moniteur grand angle Philips V-line offre un champ de vision élargi, à un prix compétitif. Il inclut toutes les fonctionnalités essentielles. La technologie Adaptive-Sync permet un rendu fluide des vidéos, tandis que les technologies antireflet et antiscintillement ainsi que le mode LowBlue préservent les yeux.
V-line
24 (diag. 23,8" / 60,5 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Les écrans IPS utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de les regarder depuis quasiment n'importe quel angle. Contrairement aux dalles traditionnelles, les écrans IPS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les photos, les vidéos, la navigation Web, mais aussi pour les applications professionnelles qui nécessitent des couleurs précises et une luminosité constante en permanence.
SmartContrast est une technologie Philips qui analyse le contenu que vous affichez en ajustant automatiquement les couleurs et en contrôlant l'intensité du rétroéclairage de façon à améliorer le contraste. Elle permet ainsi d'obtenir des images et vidéos numériques de meilleure qualité et de mieux apprécier les jeux vidéo aux tonalités sombres. En mode Économie, le contraste et le rétroéclairage sont ajustés pour un affichage optimal des applications de bureau courantes avec une consommation d'énergie réduite au minimum.
SmartImage est une technologie de pointe, exclusivité Philips, qui analyse le contenu affiché à l'écran pour un rendu optimal. Cette interface intuitive vous permet de sélectionner différents modes, notamment bureau, photo, film, jeu, économie, etc. en fonction de l'application que vous utilisez. Selon cette sélection, SmartImage optimise automatiquement le contraste, la saturation et la netteté des images et vidéo pour un rendu parfait. Le mode économie vous permet pour sa part de réaliser d'importantes économies. Et tout ça d'une simple pression sur un bouton !
4.2
sur 6
12
Avis
83%
recommandent ce produit
roccotoco
03/03/2021
België
Acheteur vérifié
super kwaliteit
is een zeer goed product voldoet aan alle wensen !!!!!
Avantages
zeer zuiver beeld
Contre
geen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 242V8A LCD-monitor
Date d'utilisation 2020-11-03
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 242V8A LCD-monitor
Date d'utilisation 2020-11-03
Good speed
03/08/2024
United Kingdom
Acheteur vérifié
The product has very good features
Excellent plug and play features, software accompanied the monitor making it available on the system with its drivers, low power consumption.
Avantages
Inexpensive, good appearance, comes with drivers, and adaptable connectivity.
Contre
Not recognisable on system without drivers.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 272V8A LCD monitor
Date d'utilisation 2022-08-03
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 272V8A LCD monitor
Date d'utilisation 2022-08-03
Peppe73
11/05/2023
Italia
Acheteur vérifié
prodotto ottimo in tutte le parti pecca l'audio
Il prodotto è ottimo come colori e forma estetica. Buona brillantezza e tante funzionaliltà nel suo menù o tramite il software smrt control. Unica pecca l'audio che non è alto, ma la cosa peggiore ad ogni scroll del muose su documenti o pagine web si sente un fastidioso ronzio
Avantages
Colori, funzioni multimediali, tanfge impostazioni specie quella unica per lettura come se fosse carta.
Contre
Ronzio dalle casse audio ad ogni scrool del mouse
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 221V8A Monitor LCD
Date d'utilisation 2023-04-11
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 221V8A Monitor LCD
Date d'utilisation 2023-04-11
La marque/marque commerciale « IPS » et les brevets associés portant sur des technologies appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
La résolution maximale est possible avec l'entrée HDMI ou l'entrée DP.
Temps de réponse égal à SmartResponse
L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.