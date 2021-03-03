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Moniteur LCD

242V8A/00

4.2

| (12) Avis | 83% recommandent ce produit

Une image nette et saisissante, un champ de vision élargi

Le moniteur grand angle Philips V-line offre un champ de vision élargi, à un prix compétitif. Il inclut toutes les fonctionnalités essentielles. La technologie Adaptive-Sync permet un rendu fluide des vidéos, tandis que les technologies antireflet et antiscintillement ainsi que le mode LowBlue préservent les yeux.

Voir tous les avantages

Une image nette et saisissante, un champ de vision élargi

  • V-line

  • 24 (diag. 23,8" / 60,5 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Technologie LED IPS grand angle pour des images et couleurs plus précises

Technologie LED IPS grand angle pour des images et couleurs plus précises

Les écrans IPS utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de les regarder depuis quasiment n'importe quel angle. Contrairement aux dalles traditionnelles, les écrans IPS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les photos, les vidéos, la navigation Web, mais aussi pour les applications professionnelles qui nécessitent des couleurs précises et une luminosité constante en permanence.

SmartContrast pour des détails de noir incroyablement profonds

SmartContrast pour des détails de noir incroyablement profonds

SmartContrast est une technologie Philips qui analyse le contenu que vous affichez en ajustant automatiquement les couleurs et en contrôlant l'intensité du rétroéclairage de façon à améliorer le contraste. Elle permet ainsi d'obtenir des images et vidéos numériques de meilleure qualité et de mieux apprécier les jeux vidéo aux tonalités sombres. En mode Économie, le contraste et le rétroéclairage sont ajustés pour un affichage optimal des applications de bureau courantes avec une consommation d'énergie réduite au minimum.

Préréglages SmartImage pour une qualité d'image facilement optimisée

Préréglages SmartImage pour une qualité d'image facilement optimisée

SmartImage est une technologie de pointe, exclusivité Philips, qui analyse le contenu affiché à l'écran pour un rendu optimal. Cette interface intuitive vous permet de sélectionner différents modes, notamment bureau, photo, film, jeu, économie, etc. en fonction de l'application que vous utilisez. Selon cette sélection, SmartImage optimise automatiquement le contraste, la saturation et la netteté des images et vidéo pour un rendu parfait. Le mode économie vous permet pour sa part de réaliser d'importantes économies. Et tout ça d'une simple pression sur un bouton !

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.2

sur 6

12

Avis

83%

recommandent ce produit

3
2

03/03/2021

België

België

Acheteur vérifié

super kwaliteit

is een zeer goed product voldoet aan alle wensen !!!!!

Avantages

zeer zuiver beeld

Contre

geen

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 242V8A LCD-monitor

Date d'utilisation 2020-11-03

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 242V8A LCD-monitor

Date d'utilisation 2020-11-03

03/08/2024

United Kingdom

United Kingdom

Acheteur vérifié

The product has very good features

Excellent plug and play features, software accompanied the monitor making it available on the system with its drivers, low power consumption.

Avantages

Inexpensive, good appearance, comes with drivers, and adaptable connectivity.

Contre

Not recognisable on system without drivers.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 272V8A LCD monitor

Date d'utilisation 2022-08-03

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 272V8A LCD monitor

Date d'utilisation 2022-08-03

11/05/2023

Italia

Italia

Acheteur vérifié

prodotto ottimo in tutte le parti pecca l'audio

Il prodotto è ottimo come colori e forma estetica. Buona brillantezza e tante funzionaliltà nel suo menù o tramite il software smrt control. Unica pecca l'audio che non è alto, ma la cosa peggiore ad ogni scroll del muose su documenti o pagine web si sente un fastidioso ronzio

Avantages

Colori, funzioni multimediali, tanfge impostazioni specie quella unica per lettura come se fosse carta.

Contre

Ronzio dalle casse audio ad ogni scrool del mouse

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 221V8A Monitor LCD

Date d'utilisation 2023-04-11

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 221V8A Monitor LCD

Date d'utilisation 2023-04-11

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Mentions légales

  1. La marque/marque commerciale « IPS » et les brevets associés portant sur des technologies appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

  2. La résolution maximale est possible avec l'entrée HDMI ou l'entrée DP.

  3. Temps de réponse égal à SmartResponse

  4. L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.