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Arrêté

Moniteur LCD

226E9QSB/01

Des détails nets et saisissants, un champ de vision élargi

Cet élégant moniteur Brilliance offre un champ de vision inégalé. Sa dalle grand angle vous permet de bénéficier d'une image nette et saisissante, quel que soit l'angle de vue frontal. La technologie antiscintillement réduit la fatigue oculaire due à une utilisation prolongée.

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Des détails nets et saisissants, un champ de vision élargi

  • E-line

  • 22 (diag. 21,5" / 54,6 cm)

  • 1 920 x 1 080 (Full HD)

Technologie sans scintillement permettant de réduire la fatigue oculaire

En raison de la méthode utilisée pour contrôler la luminosité sur les écrans LED à rétroéclairage, certains utilisateurs constatent un scintillement qui augmente la fatigue oculaire. La technologie sans scintillement de Philips utilise une nouvelle solution qui permet de régler la luminosité et de réduire le scintillement pour un meilleur confort visuel.

Mode EasyRead pour une lecture comme sur papier

Mode LowBlue pour une productivité préservant les yeux

Des études ont démontré que, tout comme les rayons ultraviolets, les rayons de lumière bleue à courte longueur d'onde émis par les écrans LED peuvent causer des lésions oculaires et avoir un effet négatif sur la vue à long terme. Développé pour votre bien-être, le mode LowBlue de Philips utilise une technologie logicielle intelligente pour réduire la lumière bleue à courte longueur d'onde nocive.

Spécificités Techniques

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  1. La marque/marque commerciale « IPS » et les brevets associés portant sur des technologies appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

  2. Temps de réponse égal à SmartResponse

  3. L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.