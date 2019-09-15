Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Arrêté
226E9QHAB/00
Des détails nets et saisissants, un champ de vision élargi
Cet élégant moniteur Brilliance offre un champ de vision inégalé. Sa dalle grand angle vous permet de bénéficier d'une image nette et saisissante, quel que soit l'angle de vue frontal. La technologie antiscintillement réduit la fatigue oculaire due à une utilisation prolongée.
E-line
22 (diag. 21,5" / 54,6 cm)
1 920 x 1 080 (Full HD)
Jouer ne devrait pas signifier devoir choisir entre jouabilité saccadée et images altérées. Grâce au nouveau moniteur Philips, il peut désormais en être autrement. La technologie AMD FreeSync™ vous permet de profiter de performances fluides sans artefacts à n'importe quelle fréquence d'images, d’un rafraîchissement rapide et d’une réponse ultrarapide.
La qualité de l'image a une importance capitale. Les écrans classiques sont de bonne qualité, mais vous attendez plus. Cet écran Full HD offre une résolution de 1 920 x 1 080. Il offre un rendu fidèle des images grâce à une précision des détails alliée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes.
Le nouveau moniteur Philips est doté d'un cadre ultra-fin réduisant les distractions au minimum, pour un affichage aussi grand que possible. Particulièrement adapté à une installation multi-écran ou en mosaïque, que ce soit pour des jeux, du graphisme ou des applications professionnelles, l'écran à cadre ultra-fin vous donnera l'impression d'utiliser un seul grand écran.
3.6
sur 6
14
Avis
Musicaliste
15/09/2019
France
Couleur éclatantes
Très beau moniteur et efficace. Design impeccable avec une colorimétrie excellente.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 226E9QHAB Moniteur LCD
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 226E9QHAB Moniteur LCD
theperson
30/12/2021
United Kingdom
Nice
Its just all-round good. I dont know if it is mountable tho?
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 226E9QHAB LCD monitor
Date d'utilisation 2020-12-30
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 226E9QHAB LCD monitor
Date d'utilisation 2020-12-30
Lion 66
07/07/2020
United Kingdom
Acheteur vérifié
Crystal Clear
Does exactly what I need it to do. Very easy to set up and very clear. Made working from home a lot easier.
Avantages
Easy set up and clear flicker free image.
Contre
None
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 226E9QHAB LCD monitor
Date d'utilisation 2019-06-07
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 226E9QHAB LCD monitor
Date d'utilisation 2019-06-07
La marque/marque commerciale « IPS » et les brevets associés portant sur des technologies appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
La résolution maximale fonctionne avec l'entrée HDMI uniquement.
Temps de réponse égal à SmartResponse
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Tous droits réservés. AMD, le logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ et toute combinaison de ces éléments sont des marques commerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Les autres noms de produit utilisés dans le présent document le sont à titre d'identification uniquement et peuvent être des marques commerciales de leurs sociétés respectives.
L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.