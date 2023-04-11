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Arrêté

Moniteur LCD Full HD

223V7QDSB/01

4.3

| (53) Avis | 90% recommandent ce produit

Des images nettes et éclatantes jusqu'aux bords

Cet écran intégral parfait affiche de magnifiques images jusqu'aux bords et respecte les yeux, le tout dans un design fin et compact.

Voir tous les avantages

Des images nettes et éclatantes jusqu'aux bords

  • V-line

  • 22 (diag. 21,5" / 54,6 cm)

  • 1 920 x 1 080 (Full HD)

Écran à cadre fin pour des raccords parfaits

Le nouveau moniteur Philips est doté d'un cadre ultra-fin réduisant les distractions au minimum, pour un affichage aussi grand que possible. Particulièrement adapté à une installation multi-écran ou en mosaïque, que ce soit pour des jeux, du graphisme ou des applications professionnelles, l'écran à cadre ultra-fin vous donnera l'impression d'utiliser un seul grand écran.

Préréglages SmartImage pour une qualité d'image facilement optimisée

SmartImage est une technologie de pointe, exclusivité Philips, qui analyse le contenu affiché à l'écran pour un rendu optimal. Cette interface intuitive vous permet de sélectionner différents modes, notamment bureau, photo, film, jeu, économie, etc. en fonction de l'application que vous utilisez. Selon cette sélection, SmartImage optimise automatiquement le contraste, la saturation et la netteté des images et vidéo pour un rendu parfait. Le mode économie vous permet pour sa part de réaliser d'importantes économies. Et tout ça d'une simple pression sur un bouton !

Écran Full HD 16/9 pour des images nettes et détaillées

La qualité de l'image a une importance capitale. Les écrans classiques sont de bonne qualité, mais vous attendez plus. Cet écran Full HD offre une résolution de 1 920 x 1 080. Il offre un rendu fidèle des images grâce à une précision des détails alliée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.3

sur 6

53

Avis

90%

recommandent ce produit

3

11/04/2023

France

France

Tres bon écran pro

Usage Bureautique / Montage vidéo J'avais déja un 27 de la même gamme dont j'étais content et j'ai acheté un autre 24. Pour un usage pro, en 75 HZ, l'image est PARFAITE. J'ai rendu juste avant un LG que j'avais du calibrer une soirée pour avoir un résultat médiocre, mais la, je suis bluffé. Inutile de le calibrer. Il y a foule de réglages de l'image, mais utiles comme la température de blanc. Très bon angles de vision en plus (pas le cas du LG IPS). Franchement, juste la dalle vaut le prix du moniteur. J'adore mais je vais devoir lui ajouter des haut parleurs. Le pied tient bien et s'assemble rapidement sans outil.

Avantages

Prix, Qualité d'image et calibration

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Monitor 243V7QDSB Moniteur LCD Full HD

Date d'utilisation 2023-03-11

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Monitor 243V7QDSB Moniteur LCD Full HD

Date d'utilisation 2023-03-11

23/11/2020

France

France

Acheteur vérifié

Très bien qualité :prix

Très bonne qualité Le réglage demande un peu d'habilité: manque d'un explicatif CLAIR

Avantages

Plug-and-play

Contre

Pas de mode d'emploie clair

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Monitor 243V7QDSB Moniteur LCD Full HD

Date d'utilisation 2019-10-23

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Monitor 243V7QDSB Moniteur LCD Full HD

Date d'utilisation 2019-10-23

21/11/2020

België

België

Acheteur vérifié

Gewoon perfect voor de gebruikersdoeleinden

Ben gewoon te werken op een laptop en pas geopereerd aan de ogen. De grootte alleen al is belangrijk voor mij en de kleuren zijn gewoon heel zacht en aangenaam voor naar te kijken. Heel tevreden hierover.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 273V7QDSB Full HD LCD-monitor

Date d'utilisation 2019-10-21

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 273V7QDSB Full HD LCD-monitor

Date d'utilisation 2019-10-21

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  2. La résolution maximale fonctionne avec l'entrée HDMI uniquement.

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