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Arrêté
223V7QDSB/01
Des images nettes et éclatantes jusqu'aux bords
Cet écran intégral parfait affiche de magnifiques images jusqu'aux bords et respecte les yeux, le tout dans un design fin et compact.
V-line
22 (diag. 21,5" / 54,6 cm)
1 920 x 1 080 (Full HD)
Le nouveau moniteur Philips est doté d'un cadre ultra-fin réduisant les distractions au minimum, pour un affichage aussi grand que possible. Particulièrement adapté à une installation multi-écran ou en mosaïque, que ce soit pour des jeux, du graphisme ou des applications professionnelles, l'écran à cadre ultra-fin vous donnera l'impression d'utiliser un seul grand écran.
SmartImage est une technologie de pointe, exclusivité Philips, qui analyse le contenu affiché à l'écran pour un rendu optimal. Cette interface intuitive vous permet de sélectionner différents modes, notamment bureau, photo, film, jeu, économie, etc. en fonction de l'application que vous utilisez. Selon cette sélection, SmartImage optimise automatiquement le contraste, la saturation et la netteté des images et vidéo pour un rendu parfait. Le mode économie vous permet pour sa part de réaliser d'importantes économies. Et tout ça d'une simple pression sur un bouton !
La qualité de l'image a une importance capitale. Les écrans classiques sont de bonne qualité, mais vous attendez plus. Cet écran Full HD offre une résolution de 1 920 x 1 080. Il offre un rendu fidèle des images grâce à une précision des détails alliée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes.
4.3
sur 6
53
Avis
90%
recommandent ce produit
Miré 91600
11/04/2023
France
Tres bon écran pro
Usage Bureautique / Montage vidéo J'avais déja un 27 de la même gamme dont j'étais content et j'ai acheté un autre 24. Pour un usage pro, en 75 HZ, l'image est PARFAITE. J'ai rendu juste avant un LG que j'avais du calibrer une soirée pour avoir un résultat médiocre, mais la, je suis bluffé. Inutile de le calibrer. Il y a foule de réglages de l'image, mais utiles comme la température de blanc. Très bon angles de vision en plus (pas le cas du LG IPS). Franchement, juste la dalle vaut le prix du moniteur. J'adore mais je vais devoir lui ajouter des haut parleurs. Le pied tient bien et s'assemble rapidement sans outil.
Avantages
Prix, Qualité d'image et calibration
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Monitor 243V7QDSB Moniteur LCD Full HD
Date d'utilisation 2023-03-11
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Monitor 243V7QDSB Moniteur LCD Full HD
Date d'utilisation 2023-03-11
Paul B 15
23/11/2020
France
Acheteur vérifié
Très bien qualité :prix
Très bonne qualité Le réglage demande un peu d'habilité: manque d'un explicatif CLAIR
Avantages
Plug-and-play
Contre
Pas de mode d'emploie clair
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Monitor 243V7QDSB Moniteur LCD Full HD
Date d'utilisation 2019-10-23
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Monitor 243V7QDSB Moniteur LCD Full HD
Date d'utilisation 2019-10-23
Jupiler
21/11/2020
België
Acheteur vérifié
Gewoon perfect voor de gebruikersdoeleinden
Ben gewoon te werken op een laptop en pas geopereerd aan de ogen. De grootte alleen al is belangrijk voor mij en de kleuren zijn gewoon heel zacht en aangenaam voor naar te kijken. Heel tevreden hierover.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 273V7QDSB Full HD LCD-monitor
Date d'utilisation 2019-10-21
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 273V7QDSB Full HD LCD-monitor
Date d'utilisation 2019-10-21
La marque/marque commerciale « IPS » et les brevets associés portant sur des technologies appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
La résolution maximale fonctionne avec l'entrée HDMI uniquement.
Temps de réponse égal à SmartResponse