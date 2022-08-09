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Arrêté

Moniteur LCD avec technologie SoftBlue

223S7EJMB/01

3.6

| (7) Avis

Fonctionnalités fiables et essentielles

Notre moniteur S-line optimise l'efficacité professionnelle. Sa dalle IPS grand angle avec technologie SoftBlue est idéale pour une productivité qui respecte les yeux. De hauteur réglable et sans cadre, il permet une installation en mosaïque, pour un affichage élargi.

Voir tous les avantages

pour plus d'efficacité au bureau

Fonctionnalités fiables et essentielles

  • S-line

  • 22 (diag. 21,5" / 54,6 cm)

  • 1 920 x 1 080 (Full HD)

Écran à cadre fin pour des raccords parfaits

Le nouveau moniteur Philips est doté d'un cadre ultra-fin réduisant les distractions au minimum, pour un affichage aussi grand que possible. Particulièrement adapté à une installation multi-écran ou en mosaïque, que ce soit pour des jeux, du graphisme ou des applications professionnelles, l'écran à cadre ultra-fin vous donnera l'impression d'utiliser un seul grand écran.

Enceintes stéréo intégrées pour du pur multimédia

Deux enceintes stéréo de haute qualité intégrées au moniteur. Selon le modèle et le design, elles sont visibles en façade, ou invisibles avec diffusion vers le sol, le haut ou l'arrière, etc.

Préréglages SmartImage pour une qualité d'image facilement optimisée

SmartImage est une technologie de pointe, exclusivité Philips, qui analyse le contenu affiché à l'écran pour un rendu optimal. Cette interface intuitive vous permet de sélectionner différents modes, notamment bureau, photo, film, jeu, économie, etc. en fonction de l'application que vous utilisez. Selon cette sélection, SmartImage optimise automatiquement le contraste, la saturation et la netteté des images et vidéo pour un rendu parfait. Le mode économie vous permet pour sa part de réaliser d'importantes économies. Et tout ça d'une simple pression sur un bouton !

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.6

sur 6

7

Avis

3

09/08/2022

Italia

Italia

Acheteur vérifié

Philips non si smentisce mai

Prodotto ben costrito e solido Funzionamento impeccabile con scheda NVIDIA RTX 1000 Colori piacevoli e realistici Dotazione cavi completa

Avantages

compatto

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 223S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue

Date d'utilisation 2021-07-09

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 223S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue

Date d'utilisation 2021-07-09

16/02/2018

Italia

Italia

Monitor ottimo per il lavoro quotidiano e molto completo

Forse l'unico monitor a prezzo accessibile con VGA, HDMI e displayport! In più integra un comodo HUB USB a 4 porte. La qualità video è ottima, rispetto ai monitor Philips della serie V qua si è su un altro pianeta a livello di nitidezza dell'immagine e saturazione dei colori. Dovendone montare molti all'anno avrei preferito che venisse mantenuto l'aggancio rapido della base al monitor, senza le viti (vedi Philips 240S)

Cet avis concerne le produit 243S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue

Cet avis concerne le produit 243S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue

21/01/2021

Portugal

Portugal

Acheteur vérifié

Excelente Imagem

O que gosto menos. A fraca qualidade de som stereo

Contre

Qualidade de Som

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 243S7EJMB Monitor LCD com tecnologia SoftBlue

Date d'utilisation 2019-12-21

Oui, je recommande ce produit

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Date d'utilisation 2019-12-21

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  1. La marque/marque commerciale « IPS » et les brevets associés portant sur des technologies appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

  2. Le classement EPEAT est uniquement valable dans les pays où Philips enregistre le produit. Visitez le site https://www.epeat.net/ pour savoir si le produit est enregistré dans votre pays.

  3. Temps de réponse égal à SmartResponse

  4. Espace NTSC basé sur CIE 1976

  5. Espace sRGB basé sur CIE 1931