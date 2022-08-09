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Arrêté
223S7EJMB/01
Fonctionnalités fiables et essentielles
Notre moniteur S-line optimise l'efficacité professionnelle. Sa dalle IPS grand angle avec technologie SoftBlue est idéale pour une productivité qui respecte les yeux. De hauteur réglable et sans cadre, il permet une installation en mosaïque, pour un affichage élargi.
S-line
22 (diag. 21,5" / 54,6 cm)
1 920 x 1 080 (Full HD)
Le nouveau moniteur Philips est doté d'un cadre ultra-fin réduisant les distractions au minimum, pour un affichage aussi grand que possible. Particulièrement adapté à une installation multi-écran ou en mosaïque, que ce soit pour des jeux, du graphisme ou des applications professionnelles, l'écran à cadre ultra-fin vous donnera l'impression d'utiliser un seul grand écran.
Deux enceintes stéréo de haute qualité intégrées au moniteur. Selon le modèle et le design, elles sont visibles en façade, ou invisibles avec diffusion vers le sol, le haut ou l'arrière, etc.
SmartImage est une technologie de pointe, exclusivité Philips, qui analyse le contenu affiché à l'écran pour un rendu optimal. Cette interface intuitive vous permet de sélectionner différents modes, notamment bureau, photo, film, jeu, économie, etc. en fonction de l'application que vous utilisez. Selon cette sélection, SmartImage optimise automatiquement le contraste, la saturation et la netteté des images et vidéo pour un rendu parfait. Le mode économie vous permet pour sa part de réaliser d'importantes économies. Et tout ça d'une simple pression sur un bouton !
3.6
sur 6
7
Avis
Repetro46
09/08/2022
Italia
Acheteur vérifié
Philips non si smentisce mai
Prodotto ben costrito e solido Funzionamento impeccabile con scheda NVIDIA RTX 1000 Colori piacevoli e realistici Dotazione cavi completa
Avantages
compatto
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 223S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue
Date d'utilisation 2021-07-09
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 223S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue
Date d'utilisation 2021-07-09
matti157
16/02/2018
Italia
Monitor ottimo per il lavoro quotidiano e molto completo
Forse l'unico monitor a prezzo accessibile con VGA, HDMI e displayport! In più integra un comodo HUB USB a 4 porte. La qualità video è ottima, rispetto ai monitor Philips della serie V qua si è su un altro pianeta a livello di nitidezza dell'immagine e saturazione dei colori. Dovendone montare molti all'anno avrei preferito che venisse mantenuto l'aggancio rapido della base al monitor, senza le viti (vedi Philips 240S)
Cet avis concerne le produit 243S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue
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Kazunga
21/01/2021
Portugal
Acheteur vérifié
Excelente Imagem
O que gosto menos. A fraca qualidade de som stereo
Contre
Qualidade de Som
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 243S7EJMB Monitor LCD com tecnologia SoftBlue
Date d'utilisation 2019-12-21
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 243S7EJMB Monitor LCD com tecnologia SoftBlue
Date d'utilisation 2019-12-21
La marque/marque commerciale « IPS » et les brevets associés portant sur des technologies appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
Le classement EPEAT est uniquement valable dans les pays où Philips enregistre le produit. Visitez le site https://www.epeat.net/ pour savoir si le produit est enregistré dans votre pays.
Temps de réponse égal à SmartResponse
Espace NTSC basé sur CIE 1976
Espace sRGB basé sur CIE 1931