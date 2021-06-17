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Arrêté
221S8LDAB/00
Fiable et essentiel
Notre moniteur S-line permet plus d'efficacité au travail. Vos yeux sont préservés et votre productivité augmente grâce à la technologie antiscintillement et au mode LowBlue.
S-line
22 (diag. 21,5" / 54,6 cm)
1 920 x 1 080 (Full HD)
SmartImage est une technologie de pointe, exclusivité Philips, qui analyse le contenu affiché à l'écran pour un rendu optimal. Cette interface intuitive vous permet de sélectionner différents modes, notamment bureau, photo, film, jeu, économie, etc. en fonction de l'application que vous utilisez. Selon cette sélection, SmartImage optimise automatiquement le contraste, la saturation et la netteté des images et vidéo pour un rendu parfait. Le mode économie vous permet pour sa part de réaliser d'importantes économies. Et tout ça d'une simple pression sur un bouton !
La qualité de l'image a une importance capitale. Les écrans classiques sont de bonne qualité, mais vous attendez plus. Cet écran Full HD offre une résolution de 1 920 x 1 080. Il offre un rendu fidèle des images grâce à une précision des détails alliée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes.
Des études ont montré que, tout comme les rayons ultraviolets peuvent causer des dommages aux yeux, les rayons bleus lumineux à ondes courtes émis par les écrans à DEL peuvent être nocifs et altérer la vision à long terme. Conçu pour le bien-être, le mode Philips LowBlue utilise une technologie logicielle intelligente qui réduit la lumière bleue à ondes courtes nuisible.
4.8
sur 6
6
Avis
100%
recommandent ce produit
Hackebeil
17/06/2021
Deutschland
Acheteur vérifié
Philips Monitor LCD
Ich hatte mehrere Monitore in Betracht, ich habe mich für den Philips entschieden und habe es nicht bereut. Ein tolles Gerät, sehr gute Einstellung brillantes Bild, tolle Lautsprecher einfach sehr gut.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 221S8LDAB LCD-Monitor
Date d'utilisation 2020-12-17
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 221S8LDAB LCD-Monitor
Date d'utilisation 2020-12-17
tinamädel
01/01/2021
Deutschland
Top-Monitor, weniger Stromverbrauch, klasse Bild,
Ich war anfangs skeptisch, aber der Monitor hat mich voll und ganz überzeugt, fährt superschnell hoch, hat einfach ein klasse Bild. verbraucht sehr wenig Strom, hat sehr gute Lautsprecher...Daumen hoch TOP Monitor
Avantages
wenig Energieverbrauch, kontrastreiches Bild
Contre
keine
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 221S8LDAB LCD-Monitor
Date d'utilisation 2020-12-01
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 221S8LDAB LCD-Monitor
Date d'utilisation 2020-12-01
weißnicht
02/04/2020
Deutschland
Acheteur vérifié
Das Gerät erfüllt alle meine Erwartungen
Die Darstellung ist klar und kontrastreich mit guter Farbdarstellung. Die Mikrofone haben einen guten Klang.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 221S8LDAB LCD-Monitor
Date d'utilisation 2019-03-02
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 221S8LDAB LCD-Monitor
Date d'utilisation 2019-03-02
Temps de réponse égal à SmartResponse
Le classement EPEAT est uniquement valable dans les pays où Philips enregistre le produit. Visitez le site https://www.epeat.net/ pour savoir si le produit est enregistré dans votre pays.
L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.