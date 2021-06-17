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Arrêté

Moniteur LCD

221S8LDAB/00

4.8

| (6) Avis | 100% recommandent ce produit

Fiable et essentiel

Notre moniteur S-line permet plus d'efficacité au travail. Vos yeux sont préservés et votre productivité augmente grâce à la technologie antiscintillement et au mode LowBlue.

Voir tous les avantages

pour plus d'efficacité au travail

Fiable et essentiel

  • S-line

  • 22 (diag. 21,5" / 54,6 cm)

  • 1 920 x 1 080 (Full HD)

Préréglages SmartImage pour une qualité d'image facilement optimisée

Préréglages SmartImage pour une qualité d'image facilement optimisée

SmartImage est une technologie de pointe, exclusivité Philips, qui analyse le contenu affiché à l'écran pour un rendu optimal. Cette interface intuitive vous permet de sélectionner différents modes, notamment bureau, photo, film, jeu, économie, etc. en fonction de l'application que vous utilisez. Selon cette sélection, SmartImage optimise automatiquement le contraste, la saturation et la netteté des images et vidéo pour un rendu parfait. Le mode économie vous permet pour sa part de réaliser d'importantes économies. Et tout ça d'une simple pression sur un bouton !

Écran Full HD 16/9 pour des images nettes et détaillées

Écran Full HD 16/9 pour des images nettes et détaillées

La qualité de l'image a une importance capitale. Les écrans classiques sont de bonne qualité, mais vous attendez plus. Cet écran Full HD offre une résolution de 1 920 x 1 080. Il offre un rendu fidèle des images grâce à une précision des détails alliée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes.

Mode LowBlue qui protège les yeux pendant que vous travaillez

Mode LowBlue qui protège les yeux pendant que vous travaillez

Des études ont montré que, tout comme les rayons ultraviolets peuvent causer des dommages aux yeux, les rayons bleus lumineux à ondes courtes émis par les écrans à DEL peuvent être nocifs et altérer la vision à long terme. Conçu pour le bien-être, le mode Philips LowBlue utilise une technologie logicielle intelligente qui réduit la lumière bleue à ondes courtes nuisible.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.8

sur 6

6

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

17/06/2021

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Philips Monitor LCD

Ich hatte mehrere Monitore in Betracht, ich habe mich für den Philips entschieden und habe es nicht bereut. Ein tolles Gerät, sehr gute Einstellung brillantes Bild, tolle Lautsprecher einfach sehr gut.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 221S8LDAB LCD-Monitor

Date d'utilisation 2020-12-17

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 221S8LDAB LCD-Monitor

Date d'utilisation 2020-12-17

01/01/2021

Deutschland

Deutschland

Top-Monitor, weniger Stromverbrauch, klasse Bild,

Ich war anfangs skeptisch, aber der Monitor hat mich voll und ganz überzeugt, fährt superschnell hoch, hat einfach ein klasse Bild. verbraucht sehr wenig Strom, hat sehr gute Lautsprecher...Daumen hoch TOP Monitor

Avantages

wenig Energieverbrauch, kontrastreiches Bild

Contre

keine

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 221S8LDAB LCD-Monitor

Date d'utilisation 2020-12-01

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 221S8LDAB LCD-Monitor

Date d'utilisation 2020-12-01

02/04/2020

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Das Gerät erfüllt alle meine Erwartungen

Die Darstellung ist klar und kontrastreich mit guter Farbdarstellung. Die Mikrofone haben einen guten Klang.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 221S8LDAB LCD-Monitor

Date d'utilisation 2019-03-02

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 221S8LDAB LCD-Monitor

Date d'utilisation 2019-03-02

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  1. Temps de réponse égal à SmartResponse

  2. Le classement EPEAT est uniquement valable dans les pays où Philips enregistre le produit. Visitez le site https://www.epeat.net/ pour savoir si le produit est enregistré dans votre pays.

  3. L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.