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Arrêté

BrillianceMoniteur LCD, rétroéclairage LED

220B4LPCB/01

Un écran respectueux de l'environnement

Utilisant 65 % de plastiques issus d'un recyclage post-consommation et doté d'un boîtier ne contenant ni PVC ni BFR, cet écran LED Philips PowerSensor est la solution idéale pour combiner productivité et respect de l'environnement

Voir tous les avantages

avec PowerSensor pour alléger vos factures d'électricité

Un écran respectueux de l'environnement

  • B-line

  • 22" (55,9 cm)

  • 1 680 x 1 050

Boîtier sans PVC ni BFR

Le boîtier de ce moniteur Philips ne contient ni matériaux ignifuges bromés (BFR) ni polychlorure de vinyle (PVC)

TrueVision assure des images de qualité laboratoire

TrueVision est une technologie Philips utilisant des algorithmes avancés pour tester et aligner l'affichage, ce qui vous garantit des performances visuelles parfaites. Philips s'assure que les moniteurs TrueVision quittant ses usines sont réglés selon ce procédé, pour une qualité d'image et de couleur constante.

Consommation d'énergie nulle grâce au commutateur 0 watt

Le commutateur 0 watt situé à l'arrière de l'appareil vous permet de couper entièrement l'alimentation de votre moniteur. Ainsi, vous ne consommez plus d'énergie et réduisez un peu plus votre empreinte carbone

Spécificités Techniques

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