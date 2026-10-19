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Arrêté

Moniteur LCD

196V3SB27/00

De superbes images

Avec son design fin et élégant, cet écran est facile à utiliser. Ses fonctions essentielles, dont SmartContrast, vous permettent de bénéficier d'images lumineuses et détaillées. Un excellent choix !

Voir tous les avantages

De superbes images

  • V-line

  • 18,5" / 47 cm

Design fin et brillant, très esthétique

Réglage facile des performances d'affichage avec SmartControl Lite

SmartControl Lite est le logiciel de commande de moniteur avec interface utilisateur graphique basée sur icônes 3D nouvelle génération. Il permet aux utilisateurs de régler à l'aide de la souris la plupart des paramètres du moniteur tels que la couleur, la luminosité, le calibrage de l'écran, les fonctions multimédias, la gestion des identifiants, etc.

Energy Star : plus d'efficacité pour une consommation minimale

Energy Star est un programme d'efficacité énergétique parrainé par la US EPA (agence pour la protection de l'environnement aux États-Unis), également présent dans beaucoup d'autres pays. La certification Energy Star vous garantit que le produit que vous achetez est conforme aux normes d'efficacité énergétique les plus récentes valables pour la consommation maximale du produit à tous les stades de son fonctionnement. Les nouveaux moniteurs Philips sont certifiés conformes aux spécifications Energy Star 5.0 et aux normes, voire obtiennent de meilleurs résultats. Par exemple, Energy Star 5.0 préconise une consommation inférieure à 1 watt en mode veille : les moniteurs Philips consomment moins de 0,5 watts. Pour plus de détails, consultez le site www.energystar.gov.

Spécificités Techniques

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