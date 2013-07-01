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Arrêté
Écran LED élégant offrant des couleurs naturelles
Cet écran Full HD LED 196E3 raffiné avec commandes tactiles, SmartContrast et SmartImage Lite saura répondre à tous vos besoins
E-line
19" (41,8 cm)
Les LED blanches sont des semi-conducteurs qui permettent d'obtenir rapidement une luminosité intense et homogène et ainsi d'économiser le temps de mise au point. Les LED ne contiennent pas de mercure et sont conformes aux processus de recyclage et d'élimination respectueux de l'environnement. Les LED offrent un meilleur contrôle de la gradation du rétroéclairage LCD, et ainsi un niveau de contraste très élevé. La reproduction des couleurs est optimale grâce à la luminosité homogène de l'écran.
Design élégant et soigné s'intégrant à tous les intérieurs.
Vous recherchez un écran plat LCD diffusant des images au contraste élevé et aux couleurs éclatantes. Le traitement vidéo avancé de Philips associé à la technologie unique d'amélioration du rétroéclairage avec gradation permet d'afficher des images aux couleurs vives. SmartContrast augmente le contraste pour un niveau de noir excellent et un rendu précis des nuances et couleurs sombres. Ainsi, l'image est lumineuse et vivante, son contraste est élevé et les couleurs sont éclatantes.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
4.7
sur 6
13
Avis
100%
recommandent ce produit
Christian972
01/07/2013
France
Très bon produit
Reactif,bonne luminosité,touches sansitives appréciables,je le recommande.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 273E3LSB LED monitor
Oui, je recommande ce produit
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loulou10
15/07/2012
France
ce produit est très confortable
j'apprécie la définition de l'image, la simplicité de l'utilisation. Le fait qu'il soit tactile,rend son usage d'une facilité agréable.
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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Robert555
09/07/2016
Deutschland
Acheteur vérifié
Das Produkt ist Empfhelenswert
Der LED Monitor ist super. Die Verarbeitung ist Ausgezeichnet und der Design Einfach kein Kommentar SUPER.
Oui, je recommande ce produit
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