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Arrêté

Moniteur LED

196E3LSB/00

4.7

| (13) Avis | 100% recommandent ce produit

Écran LED élégant offrant des couleurs naturelles

Cet écran Full HD LED 196E3 raffiné avec commandes tactiles, SmartContrast et SmartImage Lite saura répondre à tous vos besoins

Voir tous les avantages

Écran LED élégant offrant des couleurs naturelles

  • E-line

  • 19" (41,8 cm)

La technologie LED garantit des couleurs naturelles

Les LED blanches sont des semi-conducteurs qui permettent d'obtenir rapidement une luminosité intense et homogène et ainsi d'économiser le temps de mise au point. Les LED ne contiennent pas de mercure et sont conformes aux processus de recyclage et d'élimination respectueux de l'environnement. Les LED offrent un meilleur contrôle de la gradation du rétroéclairage LCD, et ainsi un niveau de contraste très élevé. La reproduction des couleurs est optimale grâce à la luminosité homogène de l'écran.

Design élégant et soigné pour agrémenter votre intérieur

Design élégant et soigné s'intégrant à tous les intérieurs.

SmartContrast 20 000 000:1 pour des détails de noir incroyablement profonds

SmartContrast 20 000 000:1 pour des détails de noir incroyablement profonds

Vous recherchez un écran plat LCD diffusant des images au contraste élevé et aux couleurs éclatantes. Le traitement vidéo avancé de Philips associé à la technologie unique d'amélioration du rétroéclairage avec gradation permet d'afficher des images aux couleurs vives. SmartContrast augmente le contraste pour un niveau de noir excellent et un rendu précis des nuances et couleurs sombres. Ainsi, l'image est lumineuse et vivante, son contraste est élevé et les couleurs sont éclatantes.

Spécificités Techniques

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4.7

sur 6

13

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

01/07/2013

France

France

Très bon produit

Reactif,bonne luminosité,touches sansitives appréciables,je le recommande.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 273E3LSB LED monitor

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 273E3LSB LED monitor

15/07/2012

France

France

ce produit est très confortable

j'apprécie la définition de l'image, la simplicité de l'utilisation. Le fait qu'il soit tactile,rend son usage d'une facilité agréable.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 273E3LSB LED monitor

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 273E3LSB LED monitor

09/07/2016

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Das Produkt ist Empfhelenswert

Der LED Monitor ist super. Die Verarbeitung ist Ausgezeichnet und der Design Einfach kein Kommentar SUPER.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 273E3LSB LED monitor

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