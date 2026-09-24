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Une luminosité exceptionnelle pour plus de sécurité
Associant une luminosité exceptionnelle à une durée de vie auparavant impossible à obtenir avec une lampe aux performances aussi élevées, la lampe Philips X-tremeVision Pro150 offre la visibilité qu'il vous faut pour assurer votre sécurité et celle de vos proches sur la route.
Type de lampe : H7
12 V, 55 W
Jusqu'à 150 % de luminosité en plus
Jusqu'à 450 h
Nombre de lampes : 1
Avec la lampe Philips X-tremeVision Pro150, vous bénéficiez d'une lumière jusqu'à 150 % plus vive¹. Prenez la voiture pour retrouver vos proches avec l'assurance de bien voir, même dans l'obscurité et des conditions météorologiques défavorables. La conception avancée du filament apporte plus de précision et de luminance pour un meilleur éclairage de la route, tandis que la nouvelle technologie de verre quartz Philips Diamond Precision augmente la luminosité.
La nouvelle technique de production utilisée pour le verre quartz Philips Diamond Precision accroît la luminosité tout en offrant une meilleure résistance aux chocs thermiques et à la pression. Un mélange sur mesure de gaz nobles protège encore mieux le filament du vieillissement. Ainsi, la lampe est plus lumineuse et bénéficie d'une plus longue durée de vie, pouvant atteindre 450 heures, sans doute un record pour une lampe d'une telle puissante.
Parce qu'elle est capable d'éclairer la route jusqu'à 70 mètres plus loin(2), la lampe Philips X-tremeVision Pro150 accroît votre capacité à réagir à des dangers potentiels. En augmentant votre distance de sécurité, elle rend la route plus sûre, aussi bien pour vous que pour vos passagers.
3.8
sur 6
296
Avis
Amederic
24/09/2026
France
Acheteur vérifié
Ampoules parfaites aux dimensions d une standard
Parfait et comme au titre à la même forme que le standard halogène. Pas de soucis pour la mise en place .
Avantages
Taille et lumière
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Ultinon Access 11362U2500C2 Installation simple et rapide
Date d'utilisation 2026-08-24
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Ultinon Access 11362U2500C2 Installation simple et rapide
Date d'utilisation 2026-08-24
Transalp
02/08/2026
France
Ampoule de qualité, couleur 3500 k au top pour des véhicules anciens, elle est fiable avec un faisceau très efficace 👍
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Ultinon Classic 11342U2510C2 Des lampes LED au rendu halogène
Date d'utilisation 2024-06-01
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Ultinon Classic 11342U2510C2 Des lampes LED au rendu halogène
Date d'utilisation 2024-06-01
Lbcorp63000
18/02/2026
France
Acheteur vérifié
facile à mettre en place et de qualité
un changement complet sur ma conduite globale. La nuit ne fait plus peur les bas côtés sont bien repérés
Cet avis concerne le produit Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampe pour éclairage avant
Date d'utilisation 2025-01-18
Cet avis concerne le produit Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampe pour éclairage avant
Date d'utilisation 2025-01-18
1 Luminosité comparée à la norme minimale légale.
2 Distance de sécurité supplémentaire calculée en comparant la longueur du faisceau au chiffre minimum dérivé conforme à la réglementation ECE, sur la base de 1 lux. Distance maximale depuis la voiture.
3 Concerne les applications de feux de croisement, et non les applications de feux antibrouillard