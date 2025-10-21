Termes recherchés

    J'ai suivi l'actualité sur les sucettes et le BPA. Comment pouvez-vous garantir que les sucettes Philips Avent sont sans BPA ?

    Publié le 21 octobre 2025

    Toutes les gammes de sucettes Philips Avent sont sans BPA. En tant que principale marque de produits de puériculture, Philips Avent considère la sécurité de ses produits comme une priorité absolue. Nous la garantissons en assurant une conformité totale avec toutes les exigences de sécurité applicables définies par les législateurs au niveau mondial et en respectant les normes les plus strictes.

    Faisant suite à l'actualité concernant la sucette Philips Avent SCF085/60, nous avons vérifié nos résultats et effectué d'autres tests avec DEKRA, le plus grand organisme indépendant mondial spécialisé dans les tests, l'inspection et la certification. Ces tests confirment également l'absence de BPA détectable dans nos gammes de sucettes, notamment dans l'échantillon testé, et permettent de garantir qu'elles sont sans BPA.

