Pourquoi y a-t-il de la graisse blanche à l'intérieur de ma tondeuse multistyle/tondeuse à barbe/tondeuse à cheveux Philips ?
Publié le 18 juillet 2024
Au cours du processus de fabrication, Philips ajoute une goutte de graisse blanche à la tige métallique rotative située sous l'élément de coupe de nombreuses tondeuses à cheveux, tondeuses multistyle et tondeuses à barbe.
Cette graisse est destinée à maintenir la tige lubrifiée pendant toute la durée de vie du produit.
Remarque :
Pour garantir des performances optimales du produit, ne retirez pas cette graisse.
Il n'est pas nécessaire d'ajouter un autre lubrifiant sur la tige.
La graisse peut supporter un nettoyage classique du produit.
