Assistance Philips Comment l'application Philips OneBlade effectue-t-elle le suivi de l'usure de ma lame ?

Lorsque votre Philips OneBlade 360 avec connectivité se synchronise avec l'application Philips OneBlade, cette dernière suit votre temps d'utilisation pour estimer le moment où votre lame doit être remplacée. Pour les modèles OneBlade non connectés, l'état de votre lame est estimé en fonction des informations que vous avez fournies lors de l'ajout de votre lame.



Les recherches menées par Philips ont indiqué que la lame perd en efficacité au bout de 170 minutes d'utilisation et, pour cette raison, l'application Philips OneBlade suggère de remplacer votre lame une fois que 170 minutes d'utilisation ont été enregistrées.