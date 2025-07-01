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Assistance Philips

Comment supprimer mon compte Philips dans l'application Philips OneBlade ?

Les utilisateurs de l'application Philips OneBlade peuvent supprimer leur compte Philips en accédant à la section « Données » (Data) de leur profil dans l'application et en suivant les instructions à l'écran. 

Vous pouvez également supprimer votre compte en vous connectant au site Web de Philips à partir d'un navigateur Internet et en sélectionnant « Delete my account » (Supprimer mon compte) dans la section du profil.

Quelle que soit la méthode choisie, la suppression de votre compte sera traitée dans un délai de 3 jours ouvrés. 

Notez que lorsque vous supprimez votre compte Philips, vous supprimez également toutes les données qui y sont associées, y compris votre historique de rasage et toute autre information associée à votre compte, notamment sur le site philips.com et sur d'autres applications Philips.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : QP4631/65 , QP4530/30 .

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