Pourquoi mon produit met-il plus de temps à charger que prévu ?
Publié le 03 March 2026
Le temps de charge de votre produit est estimé sur la base d'une charge avec un adaptateur USB 5 V et 1 A ou plus. La plupart des adaptateurs USB fournissent une alimentation suffisante pour charger le produit dans le délai spécifié. Si vous utilisez un adaptateur dont la puissance nominale est inférieure, la charge peut prendre plus de temps.
Pour obtenir le temps de charge indiqué, nous vous recommandons d'utiliser un adaptateur USB 5 V 1 A.
Vous n'en avez pas ? Vous pouvez vous procurer un adaptateur Philips adapté (par exemple, l'adaptateur USB HQ87 IPX4) via www.philips.com/support.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.