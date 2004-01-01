Termes recherchés

0

Panier

Votre panier ne contient actuellement aucun article.

    Assistance Philips

    Comment activer ou désactiver le capteur de pression sur ma Sonicare ?

    Publié le 23 août 2024

    Si les instructions ci-dessous ne vous ont pas permis de résoudre le problème, veuillez nous contacter ou cliquer ici pour soumettre une demande de garantie en ligne. Nous pouvons vous aider à obtenir un appareil de remplacement. L'ensemble des brosses à dents et jets dentaires Philips Sonicare bénéficient d'une garantie de 2 ans.

    Votre brosse à dents Philips Sonicare mesure la pression appliquée pendant le brossage afin de protéger vos gencives et vos dents. Si vous exercez une pression trop importante, le manche modifie ses vibrations. Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction en suivant les étapes ci-dessous.
    1. Placez la brosse à dents sur le chargeur.
    2. Maintenez le bouton mode/intensité enfoncé et appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation lorsque le manche se trouve sur le chargeur. Le manche émet deux signaux sonores pour confirmer que la fonction est activée.
    3. Désactivez le capteur de pression en maintenant le bouton mode/intensité enfoncé et en appuyant une fois sur le bouton d'alimentation lorsque le manche se trouve sur le chargeur. Le manche émet une tonalité pour confirmer que la fonction est désactivée.

    Brosses à dents DiamondClean

    L'utilisation des brosses à dents DiamondClean Smart diffère légèrement de la méthode ci-dessus.

    1. Maintenez le bouton mode/intensité enfoncé (le bouton du bas).
    2. Tout en maintenant le bouton mode/intensité enfoncé, appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation (le bouton du haut).
    3. Relâchez le bouton mode/intensité. Si le voyant de la batterie à la base de la brosse à dents clignote deux fois et que vous entendez deux signaux sonores, la fonction a été activée. Si vous répétez l'opération pour désactiver le processus, le voyant de la batterie clignote une fois et un signal sonore retentit une fois.

    Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : HX7106/01 , HX7108/04 , HX7101/04 , HX7119/02 , HX7400/06 , HX7401/07 , HX7403/05 , HX7420/08 , HX7421/08 , HX7423/09 , HX7423/08 , HX9911/89 , HX9911/79 , HX9913/17 , HX7110/01 , HX7429/03 , HX7429/02 , HX7429/01 , HX7428/02 , HX7423/01 , HX7421/01 , HX7420/02 , HX7420/01 , HX7419/01 , HX7411/02 , HX7411/01 , HX7410/02 , HX7408/02 , HX7408/01 , HX7406/02 , HX7406/01 , HX7403/01 , HX7401/01 , HX7400/02 , HX7400/01 , HX7119/01 , HX7113/01 , HX7111/01 , HX7101/01 , HX7101/02 , HX7101/03 , HX7103/01 , HX7108/01 , HX7108/02 , HX7108/03 , HX7109/01 , HX7110/02 , HX9918/89 , HX7428/01 , HX7060/01 , HX9992/31 , CP1922/01 , HX9992/42 , HX9917/89 , HX9917/88 , HX9911/88 , HX9911/84 , HX9917/90 , HX3673/14 , HX3671/14 , HX3673/11 , HX3671/13 , HX3675/15 , HX3675/13 , HX3673/13 , HX3671/11 , HX9992/45 , HX9992/43 , HX9992/44 , HX9992/11 , HX6800/87 , HX9992/12 , HX9992/02 , CP1207/01 , CP1208/01 , CP1209/01 , HX6848/98 , HX6483/52 , HX9944/13 , HX6888/98 , HX9911/09 , HX9914/54 , HX9914/55 , HX9914/57 , HX9914/61 , HX9914/62 , HX9914/63 , HX9913/18 , HX9911/29 , HX9911/94 , HX9911/53 , HX9911/27 , HX9911/63 , HX9911/39 , HX9912/18 , HX6481/50 , HX9913/13 , HX9911/03 , HX9911/13 , HX9611/21 , HX9611/22 , HX9601/03 , HX9661/02 , HX6856/29 , HX9631/16 , HX9641/01 , HX9691/02 , HX6833/28 , HX6800/35 , HX6859/63 , HX6870/47 , HX9901/03 , HX9901/13 , HX9611/19 , HX9601/02 , HX6800/44 , HX9681/01 , HX6830/47 , HX6807/63 , HX6877/29 , HX6809/35 , HX6807/35 , HX6830/35 , HX6850/57 , HX6836/24 , HX6807/51 , HX6800/28 , HX6851/34 , HX6856/10 , CP0755/01 , CP0754/01 , HX6888/88 , HX6888/63 , HX6870/34 , HX6859/35 , HX6857/28 , HX6851/53 , HX6850/64 , HX6848/92 , HX6837/34 , HX6837/28 , HX6836/29 , HX6830/53 , HX6830/34 , HX6807/28 , HX6807/24 , HX6806/04 , HX6806/03 , HX6805/28 , HX6803/64 , HX6803/63 , HX6803/04 , HX6800/63 , HX6870/53 , HX6859/34 , HX6851/29 , HX6877/34 , HX6850/47 , HX6859/29 , HX6871/47 , HX6877/28 , HX6837/24 , HX6809/34 , HX6830/44 , HX6839/28 , HX9924/23 , HX9903/13PR , HX9984/17 , HX9984/07 , HX9944/03 , HX9903/03 , HX9903/13 , HX9924/13 , HX9954/53 , HX9924/03 , HX9142/31 , HX9182/32 , HX9142/10 , HX9112/12 , HX9172/14 , HX9172/10 , HX9112/02 , HX9182/10 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits Cliquez ici pour afficher moins de numéros de produits

    Foire aux questions

    Autres liens utiles

    Vous avez besoin d'aide pour votre produit ?

    Vous cherchez autre chose ?

    Découvrez toutes les options d'assistance Philips

    Page d'accueil de l'assistance

    Inscrivez-vous pour en profiter :

    Un cadeau de bienvenue de 10€ de réduction
    Des offres exclusives et un accès anticipé aux promotions
    Soyez le premier informé des innovations Philips et recevez des conseils pour un mode de vie sain

    Inscrivez-vous pour en profiter :

    *
    Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !
    Qu'est-ce que cela signifie ?
    * Cliquez ici pour lire les conditions de l'offre de bienvenue.

    Découvrez
    MyPhilips

    Bénéficiez d'une garantie pour votre produit

    Accédez facilement à l'assistance produit

    Profitez de promotions et d'offres spéciales

    Enregistrez

    En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

    Je comprends

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.