Qu'est-ce que le OneBlade Club ?

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Le OneBlade Club de Philips est un service d'abonnement pour les manches et les lames de rechange OneBlade.
En rejoignant le OneBlade Club, vous pouvez acheter un Philips OneBlade simplement, en vous acquittant de petites mensualités. En outre, vous pouvez opter pour une livraison de lames de rechange à la fréquence nécessaire, directement à votre adresse.
Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : QP2734/20 , QP4631/65 , QP4530/30 .
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