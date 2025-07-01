Assistance Philips Qu'est-ce que le OneBlade Club ?

Le OneBlade Club de Philips est un service d'abonnement pour les manches et les lames de rechange OneBlade.



En rejoignant le OneBlade Club, vous pouvez acheter un Philips OneBlade simplement, en vous acquittant de petites mensualités. En outre, vous pouvez opter pour une livraison de lames de rechange à la fréquence nécessaire, directement à votre adresse.