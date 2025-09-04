Pour des performances optimales de coupe et de glisse, nous vous conseillons de remplacer la grille tous les 12 mois ou lorsqu'elle ne produit plus les résultats escomptés. Remplacez toujours la grille par une grille Philips d'origine.



La durée de vie exacte de votre grille peut varier selon votre utilisation. Comme les lames de rasoirs manuels, votre grille s'émousse au fil du temps, ce qui peut réduire les performances de rasage et augmenter les sensations de tiraillement pendant le rasage et la taille. Vous pouvez remplacer votre grille plus tôt ou plus tard qu'indiqué, selon votre degré de satisfaction quant à ses performances.

