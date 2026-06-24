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Assistance Philips

Comment utiliser le tire-lait manuel Philips Avent ?

Si vous n'êtes pas sûre de savoir utiliser votre tire-lait manuel Philips Avent, consultez les instructions ci-dessous.

Démontez, nettoyez et stérilisez toutes les pièces avant d'utiliser le tire-lait pour la première fois et après chaque utilisation.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : SCF430/01 , SCF430/20 , SCF430/13 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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