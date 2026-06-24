Assistance Philips Comment assembler le tire-lait manuel Philips Avent ?

Cet article concerne les tire-laits Philips Avent présentés ci-dessous.



Pour assembler votre tire-lait manuel Philips Avent, suivez les étapes indiquées.



Remarque : veillez à nettoyer et désinfecter toutes les pièces du tire-lait en contact avec le lait maternel avant de l'utiliser.

Assemblage du tire-lait manuel Insérez la valve (blanche) dans le corps du tire-lait par le bas. Enfoncez la valve aussi loin que possible (Figure 1). Vissez le corps du tire-lait sur le biberon en le faisant tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit correctement fixé (Figure 2). Insérez la tige dans le diaphragme en silicone. Assurez-vous que la tige est enfoncée jusqu'au bout (Figure 3). Placez le diaphragme en silicone dans le corps du tire-lait par le haut. Assurez-vous qu'il tient parfaitement autour du rebord en appuyant dessus avec vos doigts afin d'assurer une étanchéité parfaite (Figure 4). Pour fixer la poignée à l'ensemble diaphragme et tige, insérez l'extrémité de la tige dans le trou de la poignée. Abaissez la poignée sur le corps du tire-lait jusqu'à ce qu'elle s'enclenche (Figure 5). Placez le coussin sur le corps du tire-lait et veillez à ce que le rebord recouvre le corps du tire-lait. Poussez la partie interne du coussin dans l'entonnoir contre la ligne indiquée par une flèche et assurez-vous que les rebords du coussin sont correctement scellés autour du corps du tire-lait (Figure 6). Pour le tire-lait manuel Essential SCF417 uniquement : appuyez entre les alvéoles pour évacuer l'air coincé à l'intérieur.