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Comment assembler le tire-lait manuel Philips Avent ?

Cet article concerne les tire-laits Philips Avent présentés ci-dessous. 
 
Pour assembler votre tire-lait manuel Philips Avent, suivez les étapes indiquées.

Remarque : veillez à nettoyer et désinfecter toutes les pièces du tire-lait en contact avec le lait maternel avant de l'utiliser.

Comment assembler le tire-lait manuel Philips Avent ?

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : SCF430/01 , SCF430/20 , SCF430/13 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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