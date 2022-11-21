Comment utiliser ma tondeuse nez-oreilles Philips ?
La tondeuse nez-oreilles Philips est un appareil multifonction qui coupe confortablement vos poils de nez, d'oreilles et de sourcils. Regardez la vidéo ci-dessous pour découvrir comment utiliser la tondeuse. Pour obtenir des instructions plus détaillées sur l'utilisation de votre tondeuse nez-oreilles, reportez-vous aux sections ci-dessous.
Les tondeuses nez-oreilles, dont les modèles équipés d'un élément de coupe de chaque côté, sont dotées d'une protection qui évite que les lames ne soient en contact direct avec la peau. La protection laisse de courts poils. Soyez impeccable sans risquer les coupures, poils incarnés ou tiraillements.
Insérez la tondeuse dans votre nez. Faites tourner la tête de la tondeuse pour couper les poils poussant dans différentes directions. N'enfoncez pas trop la tête de tondeuse dans les narines. Insérez les têtes à pointe rotative d'environ 5 mm. Insérez les têtes à pointe droite d'environ 12 mm. Pendant que vous la faites tourner, vous pouvez maintenir le côté plat de la tondeuse contre la peau pour limiter les sensations de chatouillement.
Fixez impérativement le sabot pour sourcils à la tête de tondeuse lorsque vous vous taillez les sourcils. Le sabot vous permet de couper les poils à la hauteur souhaitée.
Avec cet appareil, le même bloc tondeuse permet de couper les poils du nez et des oreilles.
Avant utilisation, assurez-vous que votre appareil est propre et que votre nez et vos oreilles sont exempts de mucus ou de cérumen.
Il est normal de trouver encore des poils après avoir utilisé la tondeuse nez-oreilles. Les poils seront coupés court afin que les poils restants continuent à fournir une protection sûre et confortable (système de défense empêchant la pénétration de particules dans le corps). Nettoyez soigneusement après chaque utilisation.
Allumez l'appareil et insérez l'élément de coupe à l'intérieur de votre nez. N'enfoncez pas trop la tête de tondeuse dans les narines (5/12 mm environ).
Faites aller et venir la tête de tondeuse dans la narine. Décrivez de fermes mouvements circulaires avec l'appareil pour raccourcir les poils. Veillez à ce que les côtés dotés de dents touchent les poils.
Nettoyez soigneusement après chaque utilisation.
Allumez l'appareil et déplacez lentement la tête de tondeuse à l'entrée de l'oreille pour couper les poils qui dépassent. Veillez à ce que le côté dentelé touche les poils.
Introduisez précautionneusement la tête de tondeuse dans le conduit auditif externe. N'enfoncez pas trop la tête de tondeuse dans le conduit auditif (5/12 mm environ).
Déplacez la tête de tondeuse pour éliminer les poils superflus au niveau du conduit auditif externe.
Nettoyez soigneusement après chaque utilisation.
Peignez vos sourcils dans le sens de leur pousse.
Assurez-vous que le produit est éteint. Fixez le sabot pour sourcils à la tête de tondeuse. Le petit sabot pour sourcils coupe les poils à une hauteur de 3 mm. Le grand sabot les coupe à une hauteur de 5 mm.
Allumez l'appareil.
Déplacez le sabot sur les sourcils de la pointe extérieure vers la base du nez (dans le sens inverse de la pousse des poils).
Nettoyez soigneusement après chaque utilisation.
Si votre produit est accompagné d'une tête de tondeuse de précision, vous pouvez l'utiliser pour dessiner et entretenir votre barbe, vos pattes et éliminer les poils de votre cou. Pour une coupe plus efficace, placez la partie plate du sabot sur votre peau et déplacez lentement la tondeuse. Exercez une légère pression et déplacez l'appareil dans le sens inverse de la pousse des poils.
Les sabots de précision sont disponibles avec les hauteurs et designs suivants :
Sabot de précision M = hauteur restante de 3 mm ou 0,12" Sabot de précision L = hauteur restante de 5 mm ou 0,19"
Remarque : lors de la première utilisation, utilisez impérativement la tête de tondeuse de précision avec son sabot. Vous pourrez par la suite l'utiliser avec ou sans le sabot. Gardez à l'esprit le fait que lorsque vous utilisez la tondeuse de précision sans le sabot, elle coupe chaque poil qu'elle touche.
Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants :NT2650/16, NT1650/16, NT1650/15. Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits ›