Comment nettoyer le filtre de mon PowerPro Aqua ?

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Vous pouvez nettoyer le filtre de votre aspirateur Philips PowerPro Aqua de la manière suivante :
Regardez la vidéo ci-dessous pour découvrir comment procéder :
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