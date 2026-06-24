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Assistance Philips

Comment nettoyer le filtre de mon PowerPro Aqua ?

Vous pouvez nettoyer le filtre de votre aspirateur Philips PowerPro Aqua de la manière suivante :

  1. Retirez le filtre.
  2. Lavez-le délicatement à l'eau propre.
  3. Éliminez l'excédent d'eau.
  4. Laissez sécher pendant 24 heures.
  5. Replacez le filtre dans votre aspirateur.

Regardez la vidéo ci-dessous pour découvrir comment procéder :

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : FC6409/01R1 , FC6408/01 , FC6409/01 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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