Termes recherchés

0

Panier

Votre panier ne contient actuellement aucun article.

    Assistance Philips

    Quelle tête de brosse correspond à ma brosse à dents Sonicare ?

    Publié le 28 août 2024

    Il existe trois types de têtes de brosse Philips Sonicare. La tête de brosse adaptée à votre brosse à dents dépend du modèle que vous possédez.  

    • La tête de brosse clipsable est le modèle standard qui s'adapte à la plupart des brosses à dents rechargeables Philips Sonicare. 

    • Nos anciens modèles Essence sont dotés d'une tête de brosse vissable plus grande.
       

    • Les têtes de brosse Philips One et Philips One for Kids sont uniquement compatibles avec les appareils Philips One et Philips One for Kids. 

    Tête de brosse clipsable

    Tête de brosse clipsable Philips Sonicare

    Tête de brosse vissable

    Tête de brosse vissable Philips Sonicare

    Tête de brosse Philips One

    Les têtes de brosse Philips One sont également clipsables. Elles ne sont toutefois compatibles qu'avec la brosse à dents Philips One. 
     
    Têtes de brosse Philips One

    Têtes de brosse intelligentes

    Les têtes de brosse intelligentes sont équipées de manière à indiquer à votre brosse à dents quelle tête de brosse vous utilisez. La brosse à dents sélectionne alors le mode et l'intensité optimaux. Vous pouvez reconnaître une tête de brosse intelligente à son icône située sur la partie inférieure de la tête de brosse. 
    Tête de brosse intelligente Philips

    Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : HX7106/01 , HX7403/05 , HX7420/08 , HX7401/07 , HX7400/06 , HX7421/08 , HX7108/04 , HX7423/09 , HX7423/08 , HX7101/04 , HX7119/02 , HX9913/17 , HX9911/89 , HX3603/01 , HX9911/79 , HX7406/02 , HX7406/01 , HX7403/01 , HX7401/01 , HX7400/02 , HX7400/01 , HX7119/01 , HX7113/01 , HX7111/01 , HX7110/02 , HX7110/01 , HX7109/01 , HX7101/01 , HX7429/03 , HX7429/02 , HX7429/01 , HX7428/02 , HX7423/01 , HX7421/01 , HX7420/02 , HX7420/01 , HX7419/01 , HX7411/02 , HX7411/01 , HX7410/02 , HX7408/02 , HX7408/01 , HX7108/01 , HX7103/01 , HX7101/03 , HX7101/02 , HX7108/03 , HX7108/02 , HX9918/89 , HX7428/01 , HX7060/01 , HX3601/01 , HY1200/26 , HY1200/25 , HX9992/31 , HX9992/42 , HX9917/89 , HX9911/84 , HX9917/90 , HX9917/88 , HX9911/88 , HX9992/43 , HX9992/12 , HX9992/11 , HX9992/02 , HX9992/45 , HX9992/44 , HY1100/04 , HY1100/02 , HY1100/01 , HX9911/09 , HX9914/57 , HX9914/55 , HX9914/54 , HX9914/61 , HX9914/63 , HX9914/62 , HX9913/18 , HX4011/10 , HX4002/20 , HX9911/29 , HX9911/27 , HX9911/53 , HX9911/94 , HX9911/39 , HX9911/63 , HX9912/18 , HX9913/13 , HX9911/03 , HX9911/13 , HX9611/22 , HX6352/42 , HX9611/21 , HX9601/03 , HX9661/02 , HX9631/16 , HX9691/02 , HX9641/01 , HX9901/03 , HX9901/13 , HX9601/02 , HX9611/19 , HX9681/01 , HX6311/12 , HX9192/01 , HX9924/23 , HX9984/17 , HX9944/03 , HX9984/07 , HX9903/03 , HX9903/13 , HX9924/03 , HX9924/13 , HX9954/53 , HX6311/K3 , HX6341/02 , HX6392/02 , HX3212/04 , HX3110/00 , HX6361/02 , HX6341/07 , HX3212/24 , HX6322/04 , HX3212/15 , HX6321/02 , HX6321/03 , HX6311/07 , HX6024/05 , HX5350/02 , HX6012/02 , HX6012/05 , HX6022/05 , HX3110/04 , HX3120/09 , HX6021/05 , HX6001/05 , HX6011/05 , HX6013/05 , HX6023/05 , HX6003/05 , HX6002/40 , HX6311/02 , HX6031/11 , HX6002/42 , HX6002/05 , HX6381/02 , HX6011/02 , HX6014/33 , HX6014/35 , HX5581/02 , HX6023/02 , HX6013/02 , HX6021/02 , HX5752/02 , HX5551/02 , HX4001/20 , HX4012/10 , HX5751/02 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits Cliquez ici pour afficher moins de numéros de produits

    Foire aux questions

    Autres liens utiles

    Vous avez besoin d'aide pour votre produit ?

    Vous cherchez autre chose ?

    Découvrez toutes les options d'assistance Philips

    Page d'accueil de l'assistance

    Inscrivez-vous pour en profiter :

    Un cadeau de bienvenue de 10€ de réduction
    Des offres exclusives et un accès anticipé aux promotions
    Soyez le premier informé des innovations Philips et recevez des conseils pour un mode de vie sain

    Inscrivez-vous pour en profiter :

    *
    Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !
    Qu'est-ce que cela signifie ?
    * Cliquez ici pour lire les conditions de l'offre de bienvenue.

    Découvrez
    MyPhilips

    Bénéficiez d'une garantie pour votre produit

    Accédez facilement à l'assistance produit

    Profitez de promotions et d'offres spéciales

    Enregistrez

    En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

    Je comprends

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.