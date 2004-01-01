Quelle tête de brosse correspond à ma brosse à dents Sonicare ?
Publié le 28 août 2024
Il existe trois types de têtes de brosse Philips Sonicare. La tête de brosse adaptée à votre brosse à dents dépend du modèle que vous possédez.
La tête de brosse clipsable est le modèle standard qui s'adapte à la plupart des brosses à dents rechargeables Philips Sonicare.
Nos anciens modèles Essence sont dotés d'une tête de brosse vissable plus grande.
Les têtes de brosse Philips One et Philips One for Kids sont uniquement compatibles avec les appareils Philips One et Philips One for Kids.
Tête de brosse clipsable
Tête de brosse vissable
Tête de brosse Philips One
Les têtes de brosse Philips One sont également clipsables. Elles ne sont toutefois compatibles qu'avec la brosse à dents Philips One.
Têtes de brosse intelligentes
Les têtes de brosse intelligentes sont équipées de manière à indiquer à votre brosse à dents quelle tête de brosse vous utilisez. La brosse à dents sélectionne alors le mode et l'intensité optimaux. Vous pouvez reconnaître une tête de brosse intelligente à son icône située sur la partie inférieure de la tête de brosse.
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