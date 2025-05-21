L'application Philips Sonicare est disponible sur la plupart des smartphones à condition que le système d'exploitation (OS) possède la configuration minimale requise, comme indiqué ci-dessous.

Android : Android 12 et versions ultérieures

Apple : iOS 12 ou supérieur

L'application Philips Sonicare for Kids est disponible sur la plupart des smartphones et tablettes, à condition que le système d'exploitation (OS) possède la configuration minimale requise, comme indiqué ci-dessous.

Android : Android 8 et supérieur

Apple : iOS 12 ou supérieur

Les appareils rootés ou débridés ne sont pris en charge par aucune des deux applications. Il en va de même pour les appareils de la marque Huawei, quel que soit le système d'exploitation.

Vous pouvez télécharger les applications depuis le Google Play Store ou l'Apple iOS Store.