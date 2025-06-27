Les tondeuses Philips sont équipées d'icônes moulées ou imprimées sur le manche pour indiquer si elles peuvent être nettoyées ou rincées à l'eau. Ces icônes ne sont pas toujours faciles à repérer au premier coup d'œil. Vérifiez donc toujours dans un endroit bien éclairé. Les documents fournis avec votre produit précisent également s'il peut être nettoyé à l'eau.
Si votre produit présente une icône avec un robinet barré, il ne doit pas être rincé ni nettoyé à l'eau afin d'éviter tout dommage.
Si votre produit présente une icône avec un robinet ou une douche, il peut être rincé ou nettoyé à l'eau.
Remarque : pour certains produits, seuls les sabots amovibles et les lames sont lavables, pas le manche. Veuillez consulter la documentation fournie avec votre produit pour plus de détails.
