Mes gencives saignent lors du brossage avec Philips Sonicare AirFloss

Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Si vous utilisez votre Philips Sonicare AirFloss pour la première fois, un léger inconfort ou des saignements peuvent survenir. Découvrez ci-dessous pourquoi.
Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : HX8443/71, HX8491/01, HX8491/03. Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits ›
Où acheter un Philips Sonicare AirFloss et les accessoires correspondants ?
Puis-je utiliser d'autres marques de bain de bouche avec mon AirFloss ?
La batterie de mon AirFloss est-elle remplaçable ?
Comment savoir quel modèle d'AirFloss j'ai ?
Qu'indiquent les voyants de mon Philips Sonicare AirFloss ?
Puis-je utiliser le chargeur de mon Philips Sonicare AirFloss pour charger ma brosse à dents ?
Comment utiliser mon Philips Sonicare AirFloss ?
Comment nettoyer mon AirFloss de Philips Sonicare ?
Station de remplissage et de chargement AirFloss
Vous cherchez autre chose ?
Découvrez toutes les options d'assistance Philips