Comment charger ma brosse à dents Philips Sonicare ?
Publié le 23 août 2024
Si les instructions ci-dessous ne vous ont pas permis de résoudre le problème, veuillez nous contacter ou cliquer ici pour soumettre une demande de garantie en ligne. Nous pouvons vous aider à obtenir un appareil de remplacement. L'ensemble des brosses à dents et jets dentaires Philips Sonicare bénéficient d'une garantie de 2 ans.
Selon votre modèle, votre brosse à dents Philips Sonicare peut se charger de différentes façons. Veillez à utiliser le chargeur d'origine fourni avec votre brosse à dents. Tous les chargeurs Philips Sonicare ne sont pas interchangeables. Le chargeur peut être doté d'un connecteur USB-A nécessitant un adaptateur secteur (non inclus).
Lisez les instructions suivantes pour savoir comment charger votre brosse à dents.
Branchez le chargeur sur une prise secteur.
Placez le manche de la brosse à dents sur le chargeur.
Le voyant de la batterie clignote* pour indiquer que votre brosse à dents est en cours de charge. Il cesse de clignoter une fois la charge terminée, ce qui peut prendre jusqu'à 24 heures.
Vous pouvez laisser votre brosse à dents sur un chargeur branché entre deux brossages, car cela n'affecte pas la durée de vie de la batterie.
*Remarque : La DailyClean 1100 n'est pas équipée d'un voyant de batterie.
Charge de votre brosse à dents avec le verre de charge
Placez le manche dans le verre ou sur le socle de charge, eux-mêmes placés sur la base de charge.
Branchez la base de recharge sur une prise secteur.
Le voyant de la batterie clignote en blanc ou en vert pour indiquer que votre brosse à dents est en cours de charge. Il cesse de clignoter une fois la charge terminée, ce qui peut prendre jusqu'à 24 heures.
Charge de votre brosse à dents avec le coffret de voyage
Placez le manche de la brosse à dents dans le coffret de voyage.
Branchez un câble mini-USB sur le coffret de voyage.
Branchez le câble USB sur un adaptateur secteur USB IPX-4 5 V.
Le voyant de la batterie clignote en blanc ou en vert pour indiquer que votre brosse à dents est en cours de charge. Il cesse de clignoter une fois la charge terminée, ce qui peut prendre jusqu'à 24 heures.
Charge de votre brosse à dents avec le plateau de charge sans fil
Branchez le câble USB sur l'adaptateur, et ce dernier sur une prise secteur.
Placez la brosse à dents à la verticale sur la surface surélevée du plateau de charge.
Le plateau de charge émet un signal sonore et le voyant de la batterie clignote en blanc pour indiquer que votre brosse à dents est en cours de charge. Il cesse de clignoter et devient blanc fixe une fois complètement chargé, ce qui peut prendre jusqu'à 12 heures.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.