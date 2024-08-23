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Philips-ondersteuning

Hoe verbind ik mijn Philips Sonicare-tandenborstel met de Sonicare-app (alleen voor Android)?

Er is een firmware-update beschikbaar die een probleem oplost waarbij de verbinding door het besturingssysteem van sommige Android-telefoons wordt verhinderd.

Volg de onderstaande stappen om uw firmware bij te werken en uw Philips Sonicare-tandenborstel te koppelen met de Sonicare-app. 

    De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: HX7421/08 , HX7420/08 , HX7423/08 . Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

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