Philips-ondersteuning Hoe verbind ik mijn Philips Sonicare-tandenborstel met de Sonicare-app (alleen voor Android)?

Er is een firmware-update beschikbaar die een probleem oplost waarbij de verbinding door het besturingssysteem van sommige Android-telefoons wordt verhinderd.

Volg de onderstaande stappen om uw firmware bij te werken en uw Philips Sonicare-tandenborstel te koppelen met de Sonicare-app.

Stap één Open de Sonicare-app en verbind de tandenborstel. Het onderstaande scherm wordt weergegeven:

Stap twee U krijgt nu een Verbindingshulp-scherm te zien. Volg de instructies op het scherm.



Volg deze stappen in de Instellingen- of Statusbalk van uw mobiele apparaat:



1. Schakel Wi-Fi uit.



2. Schakel de vliegtuigmodus in en uit.



3. Laat Wi-Fi en Vliegtuigmodus uitgeschakeld en Bluetooth ingeschakeld.



Ga terug naar de app, druk op de knop Modus op uw tandenborstel en klik hieronder op de knop Bijwerken om verbinding te maken en de firmware-update te starten. Stap drie Het scherm Mijn handvat-update wordt nu weergegeven, waarin staat dat de firmware wordt bijgewerkt.



Opmerking: Laat het handvat van de oplader en houd het in de buurt tijdens het bijwerken. Stap vier U krijgt dan een melding Update voltooid te zien. U kunt nu op Doorgaan tikken en de app gebruiken.



Hebt u nog steeds problemen met verbinden? Als u nog steeds problemen ondervindt bij het opnieuw verbinden van uw Philips Sonicare-tandenborstel met de Sonicare-app op uw Android-apparaat, ga dan naar onze reparatie- of ruilpagina of de Philips-website.