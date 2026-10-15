Mijn Philips-epilator maakt lawaai

Als u het product te hard op de huid drukt, kan het interne beschermingssysteem van het apparaat worden geactiveerd. Het uitoefenen van te zware druk kan leiden tot huidirritatie of opwarming of uitschakeling van het apparaat. Oefen lichte druk uit en druk niet te hard op de huid.



Trek tijdens het epileren de huid strak en beweeg het epileerhoofd langzaam over de huid, zodat de schijven het haar kunnen meenemen. Beweeg voor het beste resultaat het apparaat tegen de haargroeirichting in en zorg er tegelijkertijd voor dat het hoofd volledig in contact is met de huid.



Controleer altijd of het epileerhoofd schoon en niet beschadigd is. Controleer of de batterij is opgeladen. Zie de onderstaande video over het juiste gebruik van de epilator op een natte huid.

