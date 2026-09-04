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Philips-ondersteuning

Mijn Philips-neustrimmer werkt niet

Als uw neustrimmer niet werkt of niet inschakelt, is er een eenvoudige manier om de oorzaak vast te stellen.

Draai het trimhoofd van de neustrimmer om dit van de handgreep te verwijderen en schakel vervolgens de trimmer in.

Draait het kleine pinnetje aan de bovenkant van de handgreep wanneer het trimhoofd is verwijderd? 
Controleer het trimhoofd op tekenen van beschadiging en reinig het vervolgens grondig aan de hand van de onderstaande instructies.

Gebeurt er niets als de trimmer wordt ingeschakeld zonder dat het trimhoofd is bevestigd?
Veel Philips-neustrimmers werken op niet-oplaadbare batterijen, die van tijd tot tijd moeten worden vervangen. Probeer de batterij te vervangen voordat u het opnieuw probeert. Als het probleem hiermee niet is opgelost, raadpleegt u het gedeelte 'Meer hulp nodig?' hieronder. 

Het trimhoofd draaien en van de handgreep trekken

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: MG7962/30 , MG9531/15 , MG7920/15 . Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

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