Zoektermen
Winkelwagen
Er zitten momenteel geen artikels in uw winkelwagen.
TAT2200PK/00
Sluit ongewenst geluid buiten, ze zitten als gegoten
Je dagen gaan moeiteloos voorbij met draadloze oortjes die lichter aanvoelen, beter passen en geweldig klinken. Dankzij actieve ruisonderdrukking geniet je zonder afleidingen en dankzij de structuur blijven de oortjes comfortabel op hun plaats.Bekijk alle voordelen
Verkrijgbaar in:
Als u in aanmerking komt voor een btw-vrijstelling op medische apparaten, kunt u deze aanvragen op dit product. Het btw-bedrag wordt afgetrokken van de hierboven weergegeven prijs. Bekijk de volledige gegevens in uw winkelwagen.
True wireless koptelefoon (oordopjes)
totaal
recurring payment
SecureFit-oordopjes met structuur zorgen voor een pasvorm die lichter en comfortabeler aanvoelt, met een goede afsluiting voor nog beter geluid. Met functies als Dynamic Bass kun je genieten van de volle kracht van je favoriete muziek, zelfs als je rustig luistert.
Actieve ruisonderdrukking vermindert geluid van buitenaf, zodat je zonder afleiding kunt genieten van je muziek, podcasts en gesprekken. Je kunt de functie in- of uitschakelen via de oortjes of onze bijbehorende app. In de bewustzijnsmodus zijn geluiden van buitenaf weer te horen.
Deze hoofdtelefoon heeft vier microfoons en de combinatie van twee daarvan met AI-ruisonderdrukking zorgen voor superheldere gesprekken. Zelfs in een druk café is je stem duidelijk hoorbaar en wordt degene met wie je spreekt niet afgeleid door wat er om je heen gebeurt.
Dankzij compatibiliteit met de nieuwste Bluetooth® 6.0 apparaten kun je streamen zonder vervelende onderbrekingen en twee apparaten tegelijkertijd aansluiten. Google Fast Pair en Microsoft Swift Pair worden ook ondersteund.
Maak je niet druk om het weer. Dankzij de IPX4-classificatie zijn deze oortjes spatwaterbestendig, dus een beetje regen is niet erg! Draag je ze op een erg warme dag? Een beetje zweet kan ook geen kwaad.
Het kleine oplaadetui past gemakkelijk in een zak of je kunt een riem aan het gat voor het koordje bevestigen en het etui aan je tas of riemlus hangen. De mono-modus betekent dat je een van beide oortjes kunt gebruiken terwijl het andere oortje wordt opgeladen.
Met ruisonderdrukking uitgeschakeld, krijg je 8 uur afspeeltijd na volledig opladen en een extra 28 uur als je de oplaadcase gebruikt (met ruisonderdrukking ingeschakeld, krijg je 6 uur afspeeltijd en een extra 21 uur als je de oplaadcase gebruikt). Voor een snelle boost laad je 10 minuten op in de case voor 2 extra uur. De case zelf kan worden opgeladen via USB-C.
Heb je het gevoel dat je muziek iets mist? Onze bijbehorende app bevat EQ, een intuïtieve equalizer waarmee je het geluid kunt aanpassen en verschillende EQ-instellingen kunt verkennen met je vingertoppen. Je kunt de app ook gebruiken om Dynamic Bass te activeren, aangesloten apparaten te beheren, firmware bij te werken en meer.
De aangepaste drivers in deze koptelefoon zijn speciaal gemaakt voor het unieke geluid van Philips, voor een warm, natuurlijk geluid met een diepe bas. Waar je ook naar luistert, het klinkt je altijd als muziek in de oren.
We gebruiken gerecyclede kunststoffen in onze producten en onze verpakking is gemaakt van FSC-gecertificeerd gerecycled karton met inzetstukken van gerecycled papier.
Geluid
Connectiviteit
Omdoos
Comfort
Binnendoos
Vermogen
Afmetingen van de verpakking
Accessoires
Ontwerp/Design
Telecommunicatie
Afmetingen
UPC
ANC-functies
Spraakassistent
Duurzaamheid
U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.