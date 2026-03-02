Zoektermen

      Sluit ongewenst geluid buiten, ze zitten als gegoten

      Je dagen gaan moeiteloos voorbij met draadloze oortjes die lichter aanvoelen, beter passen en geweldig klinken. Dankzij actieve ruisonderdrukking geniet je zonder afleidingen en dankzij de structuur blijven de oortjes comfortabel op hun plaats.

      Sluit ongewenst geluid buiten, ze zitten als gegoten

      • Kleine oortjes. Comfortabele pasvorm
      • Actieve ruisonderdrukking
      • 4-mic-technologie
      • Natuurlijk geluid. Dynamische bas

      Geweldig geluid uit hele gewone oortjes die zitten als gegoten

      SecureFit-oordopjes met structuur zorgen voor een pasvorm die lichter en comfortabeler aanvoelt, met een goede afsluiting voor nog beter geluid. Met functies als Dynamic Bass kun je genieten van de volle kracht van je favoriete muziek, zelfs als je rustig luistert.

      Luister altijd naar je muziek met actieve ruisonderdrukking

      Actieve ruisonderdrukking vermindert geluid van buitenaf, zodat je zonder afleiding kunt genieten van je muziek, podcasts en gesprekken. Je kunt de functie in- of uitschakelen via de oortjes of onze bijbehorende app. In de bewustzijnsmodus zijn geluiden van buitenaf weer te horen.

      4-mic-technologie. Helderdere gesprekken, zelfs op drukke plekken

      Deze hoofdtelefoon heeft vier microfoons en de combinatie van twee daarvan met AI-ruisonderdrukking zorgen voor superheldere gesprekken. Zelfs in een druk café is je stem duidelijk hoorbaar en wordt degene met wie je spreekt niet afgeleid door wat er om je heen gebeurt.

      Bluetooth® multipoint-connectiviteit en eenvoudig koppelen

      Dankzij compatibiliteit met de nieuwste Bluetooth® 6.0 apparaten kun je streamen zonder vervelende onderbrekingen en twee apparaten tegelijkertijd aansluiten. Google Fast Pair en Microsoft Swift Pair worden ook ondersteund.

      IPX4, zweet- en waterbestendig

      Maak je niet druk om het weer. Dankzij de IPX4-classificatie zijn deze oortjes spatwaterbestendig, dus een beetje regen is niet erg! Draag je ze op een erg warme dag? Een beetje zweet kan ook geen kwaad.

      Oplaadetui in zakformaat met gat voor koordje

      Het kleine oplaadetui past gemakkelijk in een zak of je kunt een riem aan het gat voor het koordje bevestigen en het etui aan je tas of riemlus hangen. De mono-modus betekent dat je een van beide oortjes kunt gebruiken terwijl het andere oortje wordt opgeladen.

      Tot 36 uur afspeeltijd met case

      Met ruisonderdrukking uitgeschakeld, krijg je 8 uur afspeeltijd na volledig opladen en een extra 28 uur als je de oplaadcase gebruikt (met ruisonderdrukking ingeschakeld, krijg je 6 uur afspeeltijd en een extra 21 uur als je de oplaadcase gebruikt). Voor een snelle boost laad je 10 minuten op in de case voor 2 extra uur. De case zelf kan worden opgeladen via USB-C.

      De Philips Headphones-app. Voor een ervaring op maat

      Heb je het gevoel dat je muziek iets mist? Onze bijbehorende app bevat EQ, een intuïtieve equalizer waarmee je het geluid kunt aanpassen en verschillende EQ-instellingen kunt verkennen met je vingertoppen. Je kunt de app ook gebruiken om Dynamic Bass te activeren, aangesloten apparaten te beheren, firmware bij te werken en meer.

      Warm, natuurlijk geluid. Het unieke geluid van Philips

      De aangepaste drivers in deze koptelefoon zijn speciaal gemaakt voor het unieke geluid van Philips, voor een warm, natuurlijk geluid met een diepe bas. Waar je ook naar luistert, het klinkt je altijd als muziek in de oren.

      GRS-gecertificeerd gerecycled plastic. Verantwoorde verpakking

      We gebruiken gerecyclede kunststoffen in onze producten en onze verpakking is gemaakt van FSC-gecertificeerd gerecycled karton met inzetstukken van gerecycled papier.

      Technische specificaties

      • Geluid

        Frequentiebereik
        20 - 20.000 Hz
        Diameter van luidspreker
        10 mm
        Impedantie
        16 ohm
        Maximaal ingangsvermogen
        3 mW
        Gevoeligheid
        105 dB ± 2 dB (1 kHz, 126 mV)
        Type driver
        Dynamisch

      • Connectiviteit

        Bluetooth-versie
        6,0
        Bluetooth-profielen
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        Maximumbereik
        Maximaal 10  m
        Multipoint-verbinding
        Ja
        Ondersteunde codec
        SBC

      • Omdoos

        Lengte
        43.50  cm
        Aantal consumentenverpakkingen
        24
        Breedte
        24.50  cm
        Brutogewicht
        2.95  kg
        Hoogte
        12.50  cm
        GTIN
        1 48 95229 17814 1
        Nettogewicht
        1.42  kg
        Gewicht van de verpakking
        1.53  kg

      • Comfort

        Volumeregeling
        Ja
        Waterbestendig
        IPX4
        Philips Headphones app ondersteuning
        Ja
        Monomodus voor TWS
        Ja
        Firmware-updates mogelijk
        Ja
        Type bediening
        Contact
        Google Fast Pair
        Ja
        Microsoft Swift Pair
        Ja

      • Binnendoos

        Lengte
        11.30  cm
        Aantal consumentenverpakkingen
        3
        Breedte
        10.40  cm
        Hoogte
        10.00  cm
        Nettogewicht
        0.18  kg
        Brutogewicht
        0.32  kg
        Gewicht van de verpakking
        0.14  kg
        GTIN
        2 48 95229 17814 8

      • Vermogen

        Aantal batterijen
        3 stuks
        Oplaadtijd
        2  uur
        Afspeeltijd (ANC / Active Noise Canceling aan)
        6 + 21  uur
        Afspeeltijd (ANC / Active Noise Canceling uit)
        8 + 28  uur
        Korte oplaadtijd
        10 mins for 2 hrs
        Batterijtype (oplaadetui)
        Lithium Polymer (built-in)
        Batterijtype (oordopje)
        Lithium Polymer (built-in)
        Batterijgewicht (totaal)
        10.1  g
        Batterijcapaciteit (etui)
        410  mAh
        Batterijcapaciteit (oordopje)
        50  mAh

      • Afmetingen van de verpakking

        Hoogte
        11.2  cm
        Verpakkingstype
        Karton
        Type schap
        Ophanging
        Breedte
        9.6  cm
        Diepte
        3.4  cm
        Aantal producten
        1
        EAN
        48 95229 17814 4
        Brutogewicht
        0.085  kg
        Nettogewicht
        0.059  kg
        Gewicht van de verpakking
        0.026  kg

      • Accessoires

        Snelstartgids
        Ja
        Oordopjes
        3 paar (S/M/L)
        Oplaadcassette
        Ja

      • Ontwerp/Design

        Kleur
        Lichtblauw
        Draagstijl
        Oortelefoon
        Materiaal op het oor
        Siliconen
        Oorpasvorm
        Oortelefoon
        In-ear pasvorm
        Siliconen oordopje

      • Telecommunicatie

        Microfoon voor oproepen
        2 mics for each side

      • Afmetingen

        Afmetingen oplaadetui (BxDxH)
        3.83 x 2.65 x 5.73  cm
        Afmetingen oordopje (b x d x h)
        1.51 x 2.16 x 1.87  cm
        Totaalgewicht
        0.034  kg

      • UPC

        UPC
        8 40063 20823 0

      • ANC-functies

        ANC-technologie
        FF
        Bewustzijnsmodus
        Ja
        Microfoon voor ANC
        2 mic
        ANC (Active Noise Canceling)
        Ja

      • Spraakassistent

        Compatibel met de spraakassistent
        • Apple Siri
        • Google Assistent
        Activering van de spraakassistent
        Multifunctionele aanraakfunctie
        Ondersteuning voor de spraakassistent
        Ja

      • Duurzaamheid

        Plastic behuizing
        bevat 55% GRS-gecertificeerd gerecycled polycarbonaat TE-00132492

      Badge-D2C

      Ondersteuning voor dit product

      Bekijk producttips, veelgestelde vragen, gebruiksaanwijzingen en informatie over veiligheid en naleving.

