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  • Stevige beat, pompende bas
  • Stevige beat, pompende bas

Niet meer leverbaar

Hoofdtelefoons met microfoon

SHE3555WT/00

Verkrijgbaar in

Wit
Wit
Zwart
Zwart
Stevige beat, pompende bas
De uiterst kleine Philips Beamers-in-ear-koptelefoon met krachtige bas heeft ovale buisjes voor comfort.
Bekijk alle voordelen

Compact ontwerp

Stevige beat, pompende bas

  • Drivers van 8,6 mm/gesloten achterzijde

  • Oortelefoon

2 verwisselbare rubberen oorcaps bieden een optimale pasvorm

Oorcaps zijn beschikbaar in 2 maten voor een persoonlijke en perfecte pasvorm.

Ingebouwde microfoon schakelt tussen muziek en telefoongesprekken

Met de ingebouwde microfoon kunt u eenvoudig schakelen tussen muziek luisteren en telefoontjes opnemen. U blijft dus altijd verbonden.

Krachtige bas en helder geluid via efficiënte drivers

De Philips Vibes oordopjes hebben efficiënte drivers in een compact ontwerp. Ze passen perfect en geven tegelijkertijd helder geluid en diepe bassen.

Technische specificaties

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