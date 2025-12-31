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Niet meer leverbaar
SHE3555WT/00
Drivers van 8,6 mm/gesloten achterzijde
Oortelefoon
Oorcaps zijn beschikbaar in 2 maten voor een persoonlijke en perfecte pasvorm.
Met de ingebouwde microfoon kunt u eenvoudig schakelen tussen muziek luisteren en telefoontjes opnemen. U blijft dus altijd verbonden.
De Philips Vibes oordopjes hebben efficiënte drivers in een compact ontwerp. Ze passen perfect en geven tegelijkertijd helder geluid en diepe bassen.
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