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Niet meer leverbaar
SHE3555BK/00
Stevige beat, pompende bas
De uiterst kleine Philips Beamers-in-ear-koptelefoon met krachtige bas heeft ovale buisjes voor comfort.
Drivers van 8,6 mm/gesloten achterzijde
Oortelefoon
Ovale geluidsbuis zorgt voor een ergonomisch comfort door zich aan te passen aan de vorm van uw oor.
Met de ingebouwde microfoon kunt u eenvoudig schakelen tussen muziek luisteren en telefoontjes opnemen. U blijft dus altijd verbonden.
De Philips Vibes oordopjes hebben efficiënte drivers in een compact ontwerp. Ze passen perfect en geven tegelijkertijd helder geluid en diepe bassen.
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