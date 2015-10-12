Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
1 Natural-fles
60 ml
Speen voor eerste toevoer
Natural-speen
Een kleinere opening zorgt voor een meer gecontroleerde toevoer voor langzaam drinkende baby's. De Natural-speen voor de eerste toevoer geeft de ideale toevoersnelheid om te beginnen met je baby flesvoeding te geven.
De kleinere fles zorgt voor de juiste hoeveelheid melk voor de kleine buik van je baby
De zachtere speen met textuur lijkt meer op de borst.
4.9
van 5
9
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Sterk2013
12/10/2015
Nederland
Fijn flesje
Dit flesje is door zijn formaat en speen handig te gebruiken voor pasgeboren kindjes, maar ook voor grotere kindjes om wat water in te doen. Wij hebben dit flesje mogen testen voor Philips
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF699/17 Babyfles
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF699/17 Babyfles
govert10
05/10/2015
Nederland
heel gebruiks vriendelijk, drink flesje
Dit Drink flesje voor de eerste weken is heel erg gebruiks vriendelijk. Het flesje voelt goed aan en heeft een duidelijke aanduiding om het flesje te vullen. wat ook heel belangrijk is dat het goed te steriliseren is natuurlijk. de kleine meid heeft met plezier uit haar eerste flesje gedronken. Ik heb dit Flesje op verzoek van Philips mogen testen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF699/17 Babyfles
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF699/17 Babyfles
Ewazakholi
04/03/2019
United Kingdom
Cute and handy bottle
Lovely little bottle, good size for newborn. Strong and quality, safe to use. My baby didnt spot the difference between breast feeding and new bottle, which is great.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF699/17 Baby Bottle
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF699/17 Baby Bottle
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.