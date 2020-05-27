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  • Product Detail Photograph
  • Product Detail Photograph
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  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Foto van product in gebruik
  • Foto van product in gebruik
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  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Foto van product in gebruik
  • Foto van product in gebruik
  • 'Emotional benefit'-foto

Niet meer leverbaar

Philips AventSCF696/27 Natural baby bottle

SCF696/27

4.2

| (31) Reviews & awards

Bekijk alle voordelen
De vorm van de brede speen lijkt op die van een borst en maakt het aanleggen daardoor eenvoudiger.

De vorm van de brede speen lijkt op die van een borst en maakt het aanleggen daardoor eenvoudiger.

De vorm van de brede speen lijkt op de borst en stimuleert zo het natuurlijk aanleggen. Zo is het voor jou én je baby gemakkelijker om borst- en flesvoeding te combineren.

Unieke kussentjes voor een zachte en flexibele speen zonder inklappen

Unieke kussentjes voor een zachte en flexibele speen zonder inklappen

Kussentjes in de speen zorgen voor extra zachtheid en flexibiliteit zonder dat de speen inklapt. Je baby kan comfortabel en tevreden drinken.

Geavanceerd antikrampjessysteem met innovatief dubbel ventiel

Geavanceerd antikrampjessysteem met innovatief dubbel ventiel

Het innovatieve ontwerp met dubbel ventiel vermindert darmkrampjes en ongemak doordat er lucht in de fles stroomt en niet in het buikje van de baby.

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.2

van 5

31

Reviews & awards

27/05/2020

Deutschland

Deutschland

Babygläschen Glas Naturell

Der Sauger ist tatsächlich der weiblichen Brust nachempfunden und somit ist der Wechsel vom Stillen sehr einfach. Die Glasflasche hält die Nahrung im Flaschenwärmer sehr gut auf Temperatur und die Milch lockt nicht. Ich würde die Flasche mit dem Sauger immer wieder kaufen und kann Sie nur empfehlen.

Voordelen

Wie oben beschrieben

Nadelen

Bis jetzt keine gefunden

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF696/17 Natural-Babyflasche

Datum gebruik 2020-04-27

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF696/17 Natural-Babyflasche

Datum gebruik 2020-04-27

10/02/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Τελειοοοο

Τελειοοοο το μωρό το δέχτηκε αμέσως.. 7 μηνων κ συνεχίζουμε με Avent ❤️❤️❤️

Deze review is gemaakt voor SCF698/17 Μπιμπερό Natural

Deze review is gemaakt voor SCF698/17 Μπιμπερό Natural

14/05/2018

Ελλάδα

Ελλάδα

Άριστο

Πολύ καλό αποτέλεσμα, ειδικά αν δεν θέλεις σύγχυση θηλών. Το σχήμα βοηθάει πραγματικά το παιδί για κωλικούς και για ανακούφιση. Το μόνο αρνητικό, αλλά όχι και τόσο, είναι το ότι έχει άσπρο χρώμα στο δακτυλίδι και δυκολεύεσαι να δεις την υπολοιπόμενη ποσότητα γάλακτος.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF696/17 Μπιμπερό Natural

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF696/17 Μπιμπερό Natural

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