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Alle series

  • De natuurlijke manier om flesvoeding te geven
  • De natuurlijke manier om flesvoeding te geven
  • De natuurlijke manier om flesvoeding te geven
  • De natuurlijke manier om flesvoeding te geven
  • De natuurlijke manier om flesvoeding te geven
  • De natuurlijke manier om flesvoeding te geven
  • De natuurlijke manier om flesvoeding te geven
  • De natuurlijke manier om flesvoeding te geven
  • De natuurlijke manier om flesvoeding te geven
  • De natuurlijke manier om flesvoeding te geven
  • De natuurlijke manier om flesvoeding te geven
  • De natuurlijke manier om flesvoeding te geven
  • De natuurlijke manier om flesvoeding te geven
  • De natuurlijke manier om flesvoeding te geven
  • De natuurlijke manier om flesvoeding te geven
  • De natuurlijke manier om flesvoeding te geven
  • De natuurlijke manier om flesvoeding te geven
  • De natuurlijke manier om flesvoeding te geven
  • De natuurlijke manier om flesvoeding te geven
  • De natuurlijke manier om flesvoeding te geven
  • De natuurlijke manier om flesvoeding te geven
  • De natuurlijke manier om flesvoeding te geven
  • De natuurlijke manier om flesvoeding te geven
  • De natuurlijke manier om flesvoeding te geven

Niet meer leverbaar

Philips AventNatural-babyfles

SCF695/27

4.4
| (242) Reviews & awards | 89% beveelt dit product aan

Verkrijgbaar in

Blue
Blue
Clear
Clear
Pink
Pink
De natuurlijke manier om flesvoeding te geven
Onze nieuwe fles maakt flesvoeding voor je baby en jezelf natuurlijker. De speen heeft een uniek ontwerp met kussentjes dat lijkt op een borst en stimuleert zo het natuurlijk aanleggen. Zo is het voor jou én je baby gemakkelijker om borst- en flesvoeding te combineren.
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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

De natuurlijke manier om flesvoeding te geven

  • 2 flessen

  • 260 ml

  • Speen voor langzame toevoer

  • 1m+

De vorm van de brede speen lijkt op die van een borst en maakt het aanleggen daardoor eenvoudiger.

De vorm van de brede speen lijkt op die van een borst en maakt het aanleggen daardoor eenvoudiger.

De vorm van de brede speen lijkt op de borst en stimuleert zo het natuurlijk aanleggen. Zo is het voor jou én je baby gemakkelijker om borst- en flesvoeding te combineren.

Unieke kussentjes voor een zachte en flexibele speen zonder inklappen

Unieke kussentjes voor een zachte en flexibele speen zonder inklappen

Kussentjes in de speen zorgen voor extra zachtheid en flexibiliteit zonder dat de speen inklapt. Je baby kan comfortabel en tevreden drinken.

Geavanceerd antikrampjessysteem met innovatief dubbel ventiel

Geavanceerd antikrampjessysteem met innovatief dubbel ventiel

Het innovatieve ontwerp met dubbel ventiel vermindert darmkrampjes en ongemak doordat er lucht in de fles stroomt en niet in het buikje van de baby.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.4

van 5

242

Reviews & awards

89%

beveelt dit product aan

05/01/2017

Nederland

Nederland

fijn fles, past tevens op de handkolf van avent

fijne fles, past tevens op de handkolf van avent leuk dat hij roze is, ligt lekker in de hand door de vorm

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF694/17 Natural-babyfles

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF694/17 Natural-babyfles

05/01/2017

Nederland

Nederland

Fijne fles!

Ik ben heel tevreden over de avent fles. Makkelijk in gebruik, lekt niet en fijn om vast te houden tijdens het voeden. Een aanrader voor iedere ouder.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF694/17 Natural-babyfles

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF694/17 Natural-babyfles

04/01/2017

Nederland

Nederland

Perfect!

Onze zoon is nu 8 weken oud en krijgt borstvoeding. Het eerste keer uit een flesje was een ramp want hij wist niet wat hij er mee moest (ander merk). Toen het kleine avent flesje in een van de gratisbaby boxen geprobeerd en hij wist gelijk wat hij er mee moest! Dit flesje hebben we gebruikt om te oefenen en daarna een grotere erbij gekocht. Ik was ze altijd met de hand af zodat ze weer snel gebruikt kunnen worden en tot nu toe gaat dat allemaal perfect. Echt een aanrader!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF693/17 Natural-babyfles

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF693/17 Natural-babyfles

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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 

  1. 0% BPA, volgens EU-richtlijn 10/2011