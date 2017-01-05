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  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding

Niet meer leverbaar

Philips AventNatural-babyfles

SCF693/27

4.4
| (242) Reviews & awards | 89% beveelt dit product aan

Verkrijgbaar in

Blue
Blue
Clear
Clear
Pink
Pink
Eenvoudig te combineren met borstvoeding
Onze nieuwe fles maakt flesvoeding voor je baby en jezelf natuurlijker. De speen heeft een uniek ontwerp met kussentjes dat lijkt op een borst en stimuleert zo het natuurlijk aanleggen. Zo is het voor jou én je baby gemakkelijker om borst- en flesvoeding te combineren.
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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Op een natuurlijke manier aanleggen

Eenvoudig te combineren met borstvoeding

  • 2 flessen

  • 260 ml

  • Speen voor langzame toevoer

  • 1m+

De vorm van de brede speen lijkt op die van een borst en maakt het aanleggen daardoor eenvoudiger.

De vorm van de brede speen lijkt op die van een borst en maakt het aanleggen daardoor eenvoudiger.

De vorm van de brede speen lijkt op de borst en stimuleert zo het natuurlijk aanleggen. Zo is het voor jou én je baby gemakkelijker om borst- en flesvoeding te combineren.

Unieke kussentjes voor een zachte en flexibele speen zonder inklappen

Unieke kussentjes voor een zachte en flexibele speen zonder inklappen

Kussentjes in de speen zorgen voor extra zachtheid en flexibiliteit zonder dat de speen inklapt. Je baby kan comfortabel en tevreden drinken.

Geavanceerd antikrampjessysteem met innovatief dubbel ventiel

Geavanceerd antikrampjessysteem met innovatief dubbel ventiel

Het innovatieve ontwerp met dubbel ventiel vermindert darmkrampjes en ongemak doordat er lucht in de fles stroomt en niet in het buikje van de baby.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.4

van 5

242

Reviews & awards

89%

beveelt dit product aan

05/01/2017

Nederland

Nederland

fijn fles, past tevens op de handkolf van avent

fijne fles, past tevens op de handkolf van avent leuk dat hij roze is, ligt lekker in de hand door de vorm

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF694/17 Natural-babyfles

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF694/17 Natural-babyfles

05/01/2017

Nederland

Nederland

Fijne fles!

Ik ben heel tevreden over de avent fles. Makkelijk in gebruik, lekt niet en fijn om vast te houden tijdens het voeden. Een aanrader voor iedere ouder.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF694/17 Natural-babyfles

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF694/17 Natural-babyfles

04/01/2017

Nederland

Nederland

Perfect!

Onze zoon is nu 8 weken oud en krijgt borstvoeding. Het eerste keer uit een flesje was een ramp want hij wist niet wat hij er mee moest (ander merk). Toen het kleine avent flesje in een van de gratisbaby boxen geprobeerd en hij wist gelijk wat hij er mee moest! Dit flesje hebben we gebruikt om te oefenen en daarna een grotere erbij gekocht. Ik was ze altijd met de hand af zodat ze weer snel gebruikt kunnen worden en tot nu toe gaat dat allemaal perfect. Echt een aanrader!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF693/17 Natural-babyfles

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF693/17 Natural-babyfles

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 

  1. 0% BPA, volgens EU-richtlijn 10/2011