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Niet meer leverbaar
SCF673/17
1 fles
240 ml
Speen voor langzame toevoer
1m+
De glazen Natural-fles is bestand tegen hitte en plotselinge grote temperatuurverschillen. Daarom kan de fles veilig worden opgeborgen in de koelkast, worden opgewarmd en is de fles geschikt voor sterilisatie.
Glas van hoogwaardig boriumsilicaat biedt de hoogste kwaliteit voor ultieme zuiverheid.
De vorm van de brede speen lijkt op de borst en stimuleert zo het natuurlijk aanleggen. Zo is het voor jou én je baby gemakkelijker om borst- en flesvoeding te combineren.
3.4
van 5
49
Reviews & awards
ettie
18/03/2014
Deutschland
Super Flasche
Liegt toll in der Hand und ist gut zu reinigen. Sehr gute Verarbeitung.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF673/17 Natural-Babyflasche aus Glas
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF673/17 Natural-Babyflasche aus Glas
Vollzeitmama
22/03/2013
Deutschland
Endlich eine solide Glasflsche!
Haben sehr lange nach einer guten Glasflasche gesucht und sind endlich fündig geworden! Mein Kind akzeptierte die normalen Aventsauger nicht und die Flaschen waren aus Plastik. Bei der Naturnah Flasche hat es sofort gut getrunken und durch das neue System, gabs hinterher kein Bauchweh und kein Wildes Aufstoßen. Wir sind überaus zufrieden mit diesen Flaschen und kaufen jetzt noch die Minivariante für den neuen Nachwuchs!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF673/17 Natural-Babyflasche aus Glas
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF673/17 Natural-Babyflasche aus Glas
asunmas
02/04/2019
España
Me encanta
Son los mejores llevo años usando estos biberones por camidad y comodidad
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF673/17 Natural glass baby bottle
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF673/17 Natural glass baby bottle
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.
0% BPA, volgens EU-richtlijn 10/2011