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  • De natuurlijke manier om flesvoeding te geven
  • De natuurlijke manier om flesvoeding te geven
  • De natuurlijke manier om flesvoeding te geven
  • De natuurlijke manier om flesvoeding te geven
  • De natuurlijke manier om flesvoeding te geven
  • De natuurlijke manier om flesvoeding te geven
  • De natuurlijke manier om flesvoeding te geven
  • De natuurlijke manier om flesvoeding te geven

Niet meer leverbaar

Philips AventNatural-babyfles

SCF627/17

4.8
| (4) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan
De natuurlijke manier om flesvoeding te geven
Onze nieuwe fles maakt flesvoeding voor je baby en jezelf natuurlijker. De speen heeft een uniek ontwerp met kussentjes dat lijkt op een borst en stimuleert zo het natuurlijk aanleggen. Zo is het voor jou én je baby gemakkelijker om borst- en flesvoeding te combineren.
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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Avent-speen met kussentjes

De natuurlijke manier om flesvoeding te geven

  • 1 fles

  • 260 ml

  • Speen voor langzame toevoer

  • 1m+

Geavanceerd antikrampjessysteem met innovatief dubbel ventiel

Geavanceerd antikrampjessysteem met innovatief dubbel ventiel

Het innovatieve ontwerp met dubbel ventiel vermindert darmkrampjes en ongemak doordat er lucht in de fles stroomt en niet in het buikje van de baby.

Compatibel met het Philips Avent Natural-assortiment

Compatibel met het Philips Avent Natural-assortiment

De nieuwe Philips Avent Natural-fles is compatibel met de Philips Avent-producten, behalve de Classic-flessen en -handvatten. We raden aan de Natural-flessen alleen te gebruiken in combinatie met de Natural-spenen.

Verkrijgbaar in verschillende maten

De Philips Avent Natural-fles is verkrijgbaar in drie maten: 60 ml, 125 ml, 260 ml en 330 ml. Flessen zijn verkrijgbaar per stuk en in sets.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.8

van 5

4

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

14/05/2018

Ελλάδα

Ελλάδα

Άριστο

Πολύ καλό αποτέλεσμα, ειδικά αν δεν θέλεις σύγχυση θηλών. Το σχήμα βοηθάει πραγματικά το παιδί για κωλικούς και για ανακούφιση. Το μόνο αρνητικό, αλλά όχι και τόσο, είναι το ότι έχει άσπρο χρώμα στο δακτυλίδι και δυκολεύεσαι να δεις την υπολοιπόμενη ποσότητα γάλακτος.

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Deze review is gemaakt voor SCF627/17 Μπιμπερό Natural

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Deze review is gemaakt voor SCF627/17 Μπιμπερό Natural

22/02/2017

Italia

Italia

è il miglior biberon in commercio

Ho comprato il set prime poppate, biberon piccoli Natural, biberon medio Natural, ciuccio e spazzolino per i biberon. Poi solo per curiosità ho provato un altro biberon con le tettarelle compatibili con avent Natural: Pessima idea!! La qualità avent Natural è imbattibile (e ho provato tutte le maggiori e minori marche). È ufficialmente anticolica (nel senso che il piccolo non ingoia aria), il materiale è resistentissimo sia alle cadute che alle altissime temperature (l'ho messo in uno sterilizzatore da laboratorio industriale) e l'ho anche sterilizzato con le radiazioni. Non ha fatto una piega! L'avvitamento easy twist evita che il papà lo rompa stringendo troppo forte. Mio figlio ha un anno e mezzo e i vari tipi di tettarella sono fatti su misura per la crescita di mio figlio. Se solo oso pensare di usare altro mio figlio mi disconosce! Avent tutta la vita

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Deze review is gemaakt voor SCF627/17 Biberon Natural

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF627/17 Biberon Natural

17/08/2016

Italia

Italia

Ottimo

Ci è stato regalato per la nascita, io allatto al seno, ma con questo biberon non abbiamo avuto problemi nel dare il mio latte dal biberon. Grazie alla tettarella che simula perfettamente il seno la suzione è efficace e il rischio di interferenza è basso. Non ho avuto alcun tipo di problema nemmeno per quanto riguarda coliche o altri problemi.

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Deze review is gemaakt voor SCF627/17 Biberon Natural

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF627/17 Biberon Natural

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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 

  1. 0% BPA, volgens EU-richtlijn 10/2011