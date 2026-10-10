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Philips ondersteuning
SCF494/01
Hoe moet ik afgekolfde moedermelk bewaren?
Hoe reinig en desinfecteer ik de Philips Avent-borstkolf?
Wanneer moet ik een borstkolf kopen?
Kan ik meer melk afkolven met een hoger zuigniveau?
Hoe lang moet ik kolven? Wanneer moet ik stoppen?
Welke bh's zijn geschikt voor mijn Philips Avent elektrische borstkolf?
Waarom beslaat mijn draagbare handsfree borstkolfbeker en kan ik dit voorkomen?
Wat is het maximale zuigniveau van mijn Philips Avent elektrische borstkolf?
Hoe kies ik de juiste maat borstbeschermer/inzetstuk voor mijn draagbare borstkolf?
Hoe gebruik ik de Philips Avent handsfree draagbare borstkolf?
Wat zijn de voordelen van de handsfree draagbare borstkolf?
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