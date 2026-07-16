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Philips-ondersteuning

Ik voel pijn of ongemak tijdens het kolven

Hoewel wat gevoeligheid in het begin normaal is, moet het kolven niet pijnlijk zijn. Pijn of ongemak tijdens het kolven wordt vaak veroorzaakt door een onjuist(e) borstkussen/flens, een verkeerde maat borstbeschermer of inzetstuk, verkeerde plaatsing van de kolf, een verkeerd zuigniveau of versleten kolfonderdelen.

Het kolven moet een ritmisch zuigend gevoel geven. Het mag niet scherp of branderig aanvoelen, afknellen of pijnlijk zijn.

Pijn en stress kunnen de melkafgifte (toeschietreflex) belemmeren, waardoor de melk minder effectief wordt afgekolfd. Comfort bij het kolven is goed voor zowel de melktoevoer als de algehele ervaring.

Bij ernstige pijn, bloedingen, kapotte huid of tekenen van infectie stop je met het gebruik van de kolf en raadpleeg je een zorgverlener.

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: SCF495/11 , SCD553/11 , SCF554/11 . Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

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