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CP2406/01
Ter vervanging van je huidige borstschildje
Efficiënt kolven met perfect passende borstschildjes, ontworpen voor maximale melkstroom en zachte bescherming van de tepels. Voor gebruik met de Philips Avent Natural Care handsfree draagbare elektrische borstkolvenBekijk alle voordelen
Als u in aanmerking komt voor een btw-vrijstelling op medische apparaten, kunt u deze aanvragen op dit product. Het btw-bedrag wordt afgetrokken van de hierboven weergegeven prijs. Bekijk de volledige gegevens in uw winkelwagen.
Vervangbaar onderdeel
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