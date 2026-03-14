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Nieuw
De kolf van professionele kwaliteit bootst het drinkritme van je baby na
Transparante cups met binnenlicht
Minder onderdelen dus eenvoudig in elkaar te zetten en schoon te maken
Geschikt voor 99% van alle moeders
Uniek SkinSense-schildje
Onze eerste draagbare borstkolf combineert prestaties van ziekenhuiskwaliteit met een lichtgewichte vorm die comfortabel in je bh past. Waar je ook naartoe gaat, je kunt hem altijd meenemen. Op de bank, aan je bureau of tijdens een wandeling. Jouw tijd. Jouw keuze.
In tegenstelling tot andere draagbare borstkolven hoef je niet te kiezen tussen vrijheid en efficiëntie. De motor van ziekenhuiskwaliteit lijkt op een traditionele kolf, met als extra voordeel dat hij draagbaar is. Dankzij de oplaadbare batterijen kun je overal eenvoudig discreet kolven.
Onze eerste draagbare kolf bootst het natuurlijke drinkritme van een baby na, waardoor het tot 2× sneller is dan de meeste andere draagbare kolven**. Baby's weten tenslotte het beste hoe ze uit de borst moeten drinken! Daarom hebben we de borstkolf ontworpen om je te helpen de beste melkproductie te krijgen en tegelijkertijd kostbare tijd te besparen.
4.4
van 5
24
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
MagnoliaBlume
14/03/2026
Deutschland
Onderdeel van promotie
Tolle Milchpumpe zur Unterstützung
Tolle Pumpe mit sehr guter Funktion. Das integrierte Licht ist super für lange Nächte Beim abpumpen und die Anwendung ist selbsterklärend. Reinigung etc. Ist auch easy!
Voordelen
Modern , Licht, abpumpen ohne Kabel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar
Bili34
12/03/2026
Deutschland
Onderdeel van promotie
Das Produkt macht mein Leben leichter
Die Milchpumpen waren leicht leise und bequem. Leicht auseinander zu bauen und leicht sauber zu machen. Es ist easy sie zu steuern u d ich kann alles erledigen während sie Milch appumpen
Deze review is gemaakt voor Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar
Deze review is gemaakt voor Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar
Regenbogen123
12/03/2026
Deutschland
Onderdeel van promotie
Tolle Milchpumpen mit angenehmen tragekomfort
Im Großen und Ganzen ein Produkt, die das erreicht, was man sich wünscht. Angenehmer tragekompfort und keine Schmerzen beim abpumpen. Eine Kleinigkeit: man sieht nicht auf anhieb wie viel Milch abgepumpt wurde. Erst, wenn eine bestimmte Milliliter Anzahl erreicht ist
Deze review is gemaakt voor Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar
Deze review is gemaakt voor Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar
Gebaseerd op een online tevredenheidsonderzoek dat wereldwijd werd uitgevoerd onder 10.109 gebruikers van merken en producten voor moeder- en kindverzorging in 2023.
Effectiviteit heeft te maken met de technische prestaties van het product.
Verwijst naar de zuigfrequentie van de kolf.